Эксперт: АЧС может попасть из Омской области в Красноярский край

КРАСНОЯРСК, 28 сентября. /ТАСС/. Африканская чума свиней (АЧС) может попасть из Омской области в Красноярский край. Об этом в четверг на брифинге в Красноярске сообщил заведующий лабораторией по АЧС Федерального центра охраны здоровья животных Алексей Иголкин.

"Красноярский край находится в зоне высокого риска из-за тесных хозяйственных связей… с неблагополучным регионом (Омской областью - прим. ТАСС)", - сказал Иголкин. Он добавил, что в случае попадания инфекции в популяцию дикого кабана в Омской области африканская чума свиней может распространиться и на другие регионы, в том числе и Красноярский край. Такие риски, по словам Иголкина, попадания инфекции в эту популяцию, достаточно высоки.

В четверг в Красноярске прошел семинар о методах профилактики АЧС для ветеринаров.

АЧС в Омской области

АЧС в Омской области была зарегистрирована 13 июля в поселке Верблюжье Саргатского района. Позднее заболевание распространилось на 12 из 32 районов, а также было выявлено в Омске. В регионе объявлен режим ЧС. В карантинных зонах вокруг очагов АЧС было отчуждено более 16 тыс. животных. Их владельцы получат компенсацию из регионального резервного фонда из расчета 133 рубля за кг живого веса и 186 - за кг убойного веса. Всего на эти цели правительство Омской области выделило более 100 млн рублей, из которых 60 млн уже перечислены пострадавшим крестьянам. В настоящий момент карантин сохраняется только в 3 районах региона.

По словам начальника Омской областной станции по борьбе с болезнями животных Бориса Гуринова, крупным омским свинокомплексам заражение АЧС не грозит. В Прииртышье находятся три крупных животноводческих комплекса - "Руском-Агро" (110 тыс. голов), "Омский Бекон" (150 тыс.) и "Титан- Агро" (70 тыс.). У всех них четвертый, максимальный уровень компартмента (зоосанитарный статус свиноводческих хозяйств - прим. ТАСС).

АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных, вирус-возбудитель чумы хорошо переносит высокие температуры, долгое время сохраняется в трупах животных и почве. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году. Для человека заболевание не представляет опасности.