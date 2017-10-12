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Карантин по АЧС продлен в двух районах Омской области до 10 ноября

Сибирь
12 октября, 12:23 UTC+3 ОМСК ОМСК 12, октября. /ТАСС

Ограничения должны были снять полностью 15 октября

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ОМСК, 12 октября. /ТАСС/. Карантин по африканской чуме свиней, который должен был быть снят 15 октября, продлен в Исилькульском и Москаленском районах Омской области до 10 ноября, сообщили ТАСС в четверг в региональном Минсельхозе.

"Врио губернатора Омской области подписал указ о продлении карантина по АЧС на территории Исилькульском и Москаленского районов до 10 ноября, карантин должны были снять полностью 15 октября", - сказали ТАСС в министерстве.

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Очаг АЧС выявлен в двенадцатом районе Омской области

По данным регионального Россельхознадзора, во вторник в образцах из подсобных хозяйств деревни Миролюбовка Москаленского района был найден генетический материал вируса АЧС. В 9 из 12 районов Омской области карантин по АЧС был снят 25 сентября.

АЧС в Омской области была зарегистрирована 13 июля 2017 года в поселке Верблюжий Саргатского района. Позднее заболевание обнаружили в населенных пунктах 12 районов. В регионе был объявлен режим ЧС. Последняя вспышка АЧС была зарегистрирована в Омской области 15 сентября, в Шербакульском районе. Всего по данным на конец сентября в карантинных зонах уничтожили более 16 тыс. животных.

Начальник Омской областной станции по борьбе с болезнями животных Борис Гуринов ранее сообщал, что крупным омским свинокомплексам заражение АЧС не грозит. В регионе находятся три крупных животноводческих комплекса - "Руском- Агро" (110 тыс. голов) и "Омский Бекон" (150 тыс.) с 4 уровнем компартмента (зоосанитарный статус свиноводческих хозяйств - прим. ТАСС) и "Титан-Агро" (70 тыс.) - 3 уровень.

АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных, вирус-возбудитель чумы хорошо переносит высокие температуры, долгое время сохраняется в трупах животных и почве. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году. Для человека заболевание опасности не представляет.

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