Сумма компенсаций ущерба от АЧС в Омской области составит около 150 млн рублей

ОМСК, 17 октября. /ТАСС/. Врио главы Омской области Александр Бурков поручил региональному Министерству сельского хозяйства проработать механизм компенсации ущерба населению от африканской чумы свиней - в частности, помочь людям реализовать здоровое поголовье и невостребованные после убоя корма, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона. Всего население должно получить около 150 млн рублей компенсации, из них выплачено порядка 93 млн рублей.

"В Омской области в связи с ликвидацией поголовья (свиней) населению уже выплачено более 92,6 млн рублей. По прогнозам, после снятия карантина во всех населенных пунктах эта сумма составит не менее 150 млн рублей. Александр Бурков поручил Министерству сельского хозяйства проработать вопрос по авансированию покупки скота и птицы, а также помочь крестьянам, у которых изъяли скотину, реализовать заготовленные впрок комбикорма - после термической обработки их можно использовать в птицеводческих хозяйствах", - говорится в сообщении.

В районах, где карантин по АЧС снят, люди уже могут продавать свиней - например, в Шербакульском районе, где было ликвидировано 2,5 тыс. голов, появилась возможность продать 1,35 тыс. здоровых животных. По данным Минсельхоза, это позволит выручить населению около 12 млн рублей.

Как сообщалось ранее, карантин по АЧС был продлен 12 октября в двух районах Омской области - Исилькульском и Москаленском. Все очаги вируса локализованы.

Африканская чума свиней в Омской области была зарегистрирована 13 июля 2017 года в поселке Верблюжий Саргатского района. Позднее заболевание обнаружили в населенных пунктах 12 районов. В регионе был объявлен режим ЧС. Последняя вспышка АЧС была зарегистрирована в Омской области 15 сентября, в Шербакульском районе. Всего по данным на конец сентября в карантинных зонах уничтожили более 16 тыс. животных.

АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных, вирус-возбудитель чумы хорошо переносит высокие температуры, долгое время сохраняется в трупах животных и почве. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году. Для человека заболевание опасности не представляет.