Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.10:
$ 57.09
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сумма компенсаций ущерба от АЧС в Омской области составит около 150 млн рублей

Сибирь
17 октября, 8:34 UTC+3 ОМСК ОМСК 17, октября. /ТАСС

Врио главы региона поручил проработать вопрос по авансированию покупки скота и птицы, а также помочь крестьянам, у которых изъяли скотину, реализовать заготовленные впрок комбикорма

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Virginia Mayo

ОМСК, 17 октября. /ТАСС/. Врио главы Омской области Александр Бурков поручил региональному Министерству сельского хозяйства проработать механизм компенсации ущерба населению от африканской чумы свиней - в частности, помочь людям реализовать здоровое поголовье и невостребованные после убоя корма, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона. Всего население должно получить около 150 млн рублей компенсации, из них выплачено порядка 93 млн рублей.

Смотрите также

Карантин по АЧС продлен в двух районах Омской области до 10 ноября

В Иркутской области принимают меры для предотвращения АЧС из Красноярского края

Жители Красноярского края, чьи хозяйства пострадали от АЧС, получат компенсацию

Эксперт: АЧС может попасть из Омской области в Красноярский край

"В Омской области в связи с ликвидацией поголовья (свиней) населению уже выплачено более 92,6 млн рублей. По прогнозам, после снятия карантина во всех населенных пунктах эта сумма составит не менее 150 млн рублей. Александр Бурков поручил Министерству сельского хозяйства проработать вопрос по авансированию покупки скота и птицы, а также помочь крестьянам, у которых изъяли скотину, реализовать заготовленные впрок комбикорма - после термической обработки их можно использовать в птицеводческих хозяйствах", - говорится в сообщении.

В районах, где карантин по АЧС снят, люди уже могут продавать свиней - например, в Шербакульском районе, где было ликвидировано 2,5 тыс. голов, появилась возможность продать 1,35 тыс. здоровых животных. По данным Минсельхоза, это позволит выручить населению около 12 млн рублей.

Как сообщалось ранее, карантин по АЧС был продлен 12 октября в двух районах Омской области - Исилькульском и Москаленском. Все очаги вируса локализованы.

Африканская чума свиней в Омской области была зарегистрирована 13 июля 2017 года в поселке Верблюжий Саргатского района. Позднее заболевание обнаружили в населенных пунктах 12 районов. В регионе был объявлен режим ЧС. Последняя вспышка АЧС была зарегистрирована в Омской области 15 сентября, в Шербакульском районе. Всего по данным на конец сентября в карантинных зонах уничтожили более 16 тыс. животных.

АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных, вирус-возбудитель чумы хорошо переносит высокие температуры, долгое время сохраняется в трупах животных и почве. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году. Для человека заболевание опасности не представляет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кинокомпания Пореченкова заявила, что не намерена отказываться от съемок в Крыму
2
Биография Дмитрия Пескова
3
Дипломат КНДР: ядерная война на Корейском полуострове может начаться "в любой момент"
4
Биография актера Дмитрия Марьянова
5
В Ростове-на-Дону открыли памятник "Героям Донбасса"
6
СМИ: индийский политик пообещал "изгнать" Тадж-Махал из истории страны
7
Профильный комитет Госдумы планирует отклонить законопроект о штрафах за шины не по сезону
Темы дня
Новости партнеров
Реклама