Стоимость железной дороги от Красноярска до аэропорта может превысить 7 млрд руб.

КРАСНОЯРСК, 19 марта. /ТАСС/. Стоимость строительства грузопассажирской железнодорожной линии от аэропорта Емельяново до Красноярска, по предварительным данным, составит 7,3 млрд рублей, сообщили ТАСС в региональном Минтрансе. Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам совещания по вопросу подготовки Универсиады-2019 поручил правительству и компании РЖД изучить возможность строительства такой ветки, доклад по этой теме должен быть подготовлен к 25 апреля 2018 года.

"Компанией "Базовый элемент" (через дочерние структуры владеет 51% акций аэропорта) совместно с Красноярской железной дорогой - филиалом ОАО "РЖД" и правительством Красноярского края подготовлена финансовая модель и технико-экономическое обоснование. <…> Ориентировочная стоимость проекта [на текущий период] - 7,3 млрд рублей", - сообщили в региональном Минтрансе.

Прорабатываемый вариант предполагает строительство ветки от аэропорта до железнодорожной станции "Бугач" на Транссибирской магистрали в Красноярске, протяженность ветки составит 34 километра. В региональном Минтрансе также отметили, что планируемое ответвление рассматривается как дорога для перевозки грузов и пассажиров, это позволит развивать грузовой хаб на базе аэропорта Емельяново.

В КрасЖД заявили ТАСС, что проект грузопассажирской ветки позволит сделать его окупаемым в отличие от создания аэроэкспресса при существующих объемах пассажиропотока аэропорта.

В проекте предполагается включить остановки на территории Емельяновском района.

"В маршрут включены крупные населенные пункты Емельяновского района, что обеспечит дополнительный приток пассажиров. Это остановочные пункты "Деревня Минино", "Дрокино", "Емельяново", "Озеро Семирадское" и "Аэропорт Красноярск". Тогда электропоездом будут пользоваться не только пассажиры аэропорта, которым нужна разовая поездка, но и жители пригородных поселков, работники аэропорта и прилегающих предприятий. По прогнозу, общее количество пассажиров в первый год эксплуатации может составить 757 тыс. человек, а к 2030 году этот показатель возрастет до 1 млн человек", - сообщил ТАСС замначальника Региональной службы развития пассажирских сообщений КрасЖД Александр Шевченко.

О строительстве ветки

В феврале этого года врио губернатора Красноярского края Александр Усс заявлял, что оставшегося до зимней универсиады времени не хватит для строительства указанной железнодорожной линии. Первоначально ветку планировали запустить в Красноярске к Универсиаде-2019. В 2017 году тогдашний руководитель региона Виктор Толоконский сообщал, что проект запуска железнодорожной ветки от аэропорта реализован не будет, поскольку, по его словам, экономически он целесообразен лишь в том случае, если пассажиропоток аэропорта Емельяново достигнет 3 млн человек в год (в 2016 году он составил 1,8 млн человек).

Летние и зимние универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации университетского спорта. Летние соревнования дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани. В марте 2019 года зимняя универсиада пройдет в Красноярске. В качестве генерального партнера игр выступит компания "Норникель".