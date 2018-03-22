СК возбудил дело по факту ДТП с автобусом в Томской области

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП с участием пассажирского автобуса в Томской области, жертвами которого два человека.

"Следственными органами Следственного комитета по Томской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Также инициирована передача уголовного дела о нарушении правил дорожного движения из органов МВД следователям Следственного комитета", - говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил ход доследственной проверки по данному ЧП на контроль в центральном аппарате ведомства.

21 марта на автодороге Томск - Колпашево столкнулись грузовой автомобиль и рейсовый автобус, погибли водители обоих транспортных средств. В автобусе находились 26 пассажиров, 13 из которых после ДТП доставлялись в лечебное учреждение села Кривошеино Кривошеинского района Томской области.

"С учетом повышенного общественного резонанса следственными органами СК России по Томской области инициирован вопрос об изъятии уголовного дела, возбужденного органами внутренних дел по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения"), и передаче его для дальнейшего расследования в следственное управление Следственного комитета РФ по Томской области", - сообщили в СК.