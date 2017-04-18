Госсовет: России нужна стратегия по защите прав потребителей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 апреля. /ТАСС/. России нужна стратегия по защите прав потребителей. Об этом сообщил на Госсовете по вопросу о национальной системе защиты прав потребителей руководитель рабочей группы, губернатор Курганской области Алексей Кокорин.

"Рабочая группа пришла к выводу, что нам нужна стратегия. Этот документ должен учесть все аспекты защиты прав потребителей. Это пресечение недобросовестной деловой практики, просвещение потребителей, формирование рациональных моделей потребления, совершенствование правовой защиты потребителей, поддержка общественного движения по защите прав потребителей", - сказал он, добавив, что реализация стратегии позволит "гарантировать высокие стандарты защищенности" интересов россиян.

По словам Кокорина, в России сложилась национальная система защиты прав потребителей. В эту работу на разных этапах и в разной степени включаются органы власти всех уровней, общественные организации. Вместе с тем, отметил он, очевидно, что назрела необходимость реализации целого ряда предложений по улучшению этой системы.

Он подчеркнул, что органы местного самоуправления должны защищать права потребителей в суде. "В последнее время количество обращений граждан в органы местного самоуправления стабильно растет, и в прошлом году превысило отметку в 420 тыс. Это, с одной стороны, говорит о повышении уровня доверия жителей к местной власти, с другой - требует от нее полноценного участия в защите интересов потребителей. Анализ показал, что здесь есть законодательные нестыковки, которые надо устранить, уточнив полномочия органов местного самоуправления", - сказал губернатор Курганской области.

В частности, по его мнению, местные власти должны иметь возможность обеспечить оперативную защиту интересов потребителей, непосредственно по месту жительства граждан: рассматривать жалобы потребителей, консультировать их по актуальным вопросам, а также обращаться в суды в защиту неопределенного круга потребителей.