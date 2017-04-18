Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.04:
$ 55.98
€ 59.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госсовет: России нужна стратегия по защите прав потребителей

Северо-Запад
18 апреля, 17:28 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 18, апреля. /ТАСС
Губернатор Курганской области Алексей Кокорин отметил, что в России сложилась национальная система защиты прав потребителей
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 апреля. /ТАСС/. России нужна стратегия по защите прав потребителей. Об этом сообщил на Госсовете по вопросу о национальной системе защиты прав потребителей руководитель рабочей группы, губернатор Курганской области Алексей Кокорин.

Смотрите также

Кокорин: запреты в онлайн-торговле не решат проблемы в сфере защиты прав потребителей
Путин: пришло время выработать стратегию госполитики в сфере защиты прав потребителей
Путин в Новгороде проведет заседание президиума Госсовета на тему защиты прав потребителей
Путин 18 апреля проведет заседание президиума Госсовета на тему защиты прав потребителей

"Рабочая группа пришла к выводу, что нам нужна стратегия. Этот документ должен учесть все аспекты защиты прав потребителей. Это пресечение недобросовестной деловой практики, просвещение потребителей, формирование рациональных моделей потребления, совершенствование правовой защиты потребителей, поддержка общественного движения по защите прав потребителей", - сказал он, добавив, что реализация стратегии позволит "гарантировать высокие стандарты защищенности" интересов россиян.

По словам Кокорина, в России сложилась национальная система защиты прав потребителей. В эту работу на разных этапах и в разной степени включаются органы власти всех уровней, общественные организации. Вместе с тем, отметил он, очевидно, что назрела необходимость реализации целого ряда предложений по улучшению этой системы.

Он подчеркнул, что органы местного самоуправления должны защищать права потребителей в суде. "В последнее время количество обращений граждан в органы местного самоуправления стабильно растет, и в прошлом году превысило отметку в 420 тыс. Это, с одной стороны, говорит о повышении уровня доверия жителей к местной власти, с другой - требует от нее полноценного участия в защите интересов потребителей. Анализ показал, что здесь есть законодательные нестыковки, которые надо устранить, уточнив полномочия органов местного самоуправления", - сказал губернатор Курганской области.

В частности, по его мнению, местные власти должны иметь возможность обеспечить оперативную защиту интересов потребителей, непосредственно по месту жительства граждан: рассматривать жалобы потребителей, консультировать их по актуальным вопросам, а также обращаться в суды в защиту неопределенного круга потребителей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Давно и неправда: мифы о Ледовом побоище
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Инфографика
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Петербургские наводнения
Проект бюджета Санкт-Петербурга на 2015-2017 годы
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Квинси Промес (справа) против Луиш Нету
17
"Спартак" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России
3
Фонтаны Петергофа впервые за много лет работают в снегу
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд арестовал отца полковника Захарченко по обвинению в растрате
2
Уроженец Киргизии Азимов арестован по подозрению в организации теракта в Петербурге
3
Греф: бумажные трудовые книжки мешают работодателям и Пенсионному фонду
4
Суд не счел требования "Аэрофлота" к стюардессам дискриминационными
5
В Тбилиси назвали посягательством на суверенитет Грузии визит главы МИД РФ в Сухум
6
Фрегат "Адмирал Макаров" на госиспытаниях сбил ракету-мишень с помощью комплекса "Штиль"
7
В Мосуле ликвидирован один из главарей ИГ, вероятно, гражданин РФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама