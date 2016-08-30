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Более 100 россиян подали индивидуальные обращения в МПК о допуске на Паралимпиаду-2016

Спорт
30 августа, 10:22 дата обновления: 30 августа, 10:36 UTC+3
Иски не подавали представители командных видов спорта
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© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Более 100 российских спортсменов подали индивидуальные обращения в Международный паралимпийский комитет (МПК) о допуске на Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР).

"Председатель исполкома, первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков сообщил, что более 100 российских спортсменов из 266 кандидатов на участие в Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, кроме командных видов спорта (волейбол сидя, голбол, футбол 5х5, футбол 7х7 - 54 чел.), подали индивидуальные обращения в Международный паралимпийский комитет о допуске на Паралимпиаду-2016", - говорится в сообщении. 

Спортивный агент Андрей Митьков сообщил ТАСС о 33 обращениях российских паралимпийцев в МПК. В числе спортсменов - шесть легкоатлетов: Дмитрий Душкин, Анна Пимуткина, Евгений Малых, Олеся Байсарина, Ян Шкулка (все - атлеты с поражением опорно-двигательного аппарата) и Виталий Телеш (легкая атлетика, спорт слепых), а также Ольга Позднышева (дзюдо, спорт слепых). Владимир Балынец (пауэрлифтинг, 49 кг), Степанида Артахинова (стрельба из лука, блочный лук, ST) и Анастасия Диодорова (плавание) представляют Якутию.

Ранее обращения в МПК подали 23 спортсмена, в их числе легкоатлеты Алексей Ашапатов, Маргарита Гончарова, Акжана Абдикаримова, Вероника Доронина, Ирина Вертинская, Наталья Кочерова, Александра Могучая, Владислав Баринов, Алексей Быченок, Александр Ганзей, Виталий Гриценко, Иван Гончаров и Арсен Курбанов, велосипедисты Юлия Сибагатова, Сергей Батуков, Арслан Гильмутдинов, Сергей Пудов, Сергей Семочкин и Сергей Устинов, Алексей Обыденнов, Светлана Мошкович, Наталья Януто, а также Олеся Владыкина (плавание).

26 августа стало известно, что ПКР подал в суд Швейцарии апелляцию на вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) оставить в силе решение МПК о недопуске российских спортсменов к участию в Паралимпиаде 2016 года.

Отстранение российских паралимпийцев

7 августа МПК принял решение не допускать российских спортсменов к участию в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Спортивный арбитражный суд (CAS) 23 августа отклонил апелляцию ПКР на отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро. Таким образом, сборная России не выступит на Играх 2016 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России в связи с недопуском команды к Играм в Рио-де-Жанейро будут организованы специальные соревнования для паралимпийцев, на которых они смогут показать свое мастерство, причем призовые на соревнованиях будут идентичны олимпийским.

МПК дисквалифицировал ПКР и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.
Паралимпиада 2016 года пройдет в Рио-де-Жанейро с 7 по 18 сентября. 

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