МПК сочувствует российским паралимпийцам, не допущенным к Играм-2016

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Международный паралимпийский комитет (МПК) "очень сочувствует" всем российским паралимпийцам, которых не допустил к участию в Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. Об этом говорится в письмах, которые рассылаются всем атлетам паралимпийской сборной РФ. Документ за подписью исполнительного директора МПК Хавьера Гонсалеса оказался в распоряжении ТАСС.

"МПК очень сочувствует всем российским спортсменам, которые не могут принять участие в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро, - говорится в документе. - Но ведь главная цель МПК заключается в обеспечении параспортсменов возможностью достижения спортивного мастерства, возможностью вдохновлять мир".

Ранее МПК дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и отстранил российских спортсменов от Игр-2016 по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. ПКР 15 августа направил апелляцию в CAS на решение об отстранении сборной России от участия в Играх 2016 года.

После того, как ПКР будет в состоянии соответствовать своим членским обязательствам, "МПК немедленно будет снова приветствовать ПКР и его спортсменов в Паралимпийском движении".

Паралимпийские игры пройдут с 7 по 18 сентября.

Паралимпийская сборная России. Досье

Отстранение российской сборной от участия в Паралимпиаде-2016. Досье