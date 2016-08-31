МПК сочувствует российским паралимпийцам, не допущенным к Играм-2016

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МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Международный паралимпийский комитет (МПК) "очень сочувствует" всем российским паралимпийцам, которых не допустил к участию в Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. Об этом говорится в письмах, которые рассылаются всем атлетам паралимпийской сборной РФ. Документ за подписью исполнительного директора МПК Хавьера Гонсалеса оказался в распоряжении ТАСС.
"МПК очень сочувствует всем российским спортсменам, которые не могут принять участие в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро, - говорится в документе. - Но ведь главная цель МПК заключается в обеспечении параспортсменов возможностью достижения спортивного мастерства, возможностью вдохновлять мир".
Ранее МПК дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и отстранил российских спортсменов от Игр-2016 по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. ПКР 15 августа направил апелляцию в CAS на решение об отстранении сборной России от участия в Играх 2016 года.
После того, как ПКР будет в состоянии соответствовать своим членским обязательствам, "МПК немедленно будет снова приветствовать ПКР и его спортсменов в Паралимпийском движении".
Паралимпийские игры пройдут с 7 по 18 сентября.
Паралимпийская сборная России. Досье
Отстранение российской сборной от участия в Паралимпиаде-2016. Досье