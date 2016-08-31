Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 65.25
€ 72.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МПК отказал 12 российским паралимпийцам из 34, подавших просьбы о допуске к Играм-2016

Спорт
31 августа, 19:32 дата обновления: 31 августа, 19:43 UTC+3
По словам спортивного агента Андрея Митькова, объединенный иск российских паралимпийцев был подан в CAS в 17:00 мск
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Международный паралимпийский комитет (МПК) отказал 12 российским спортсменам из 34, которые подали просьбы о допуске к Паралимпийским играм 2016 года в Рио-де-Жанейро. Об этом ТАСС сообщил спортивный агент Андрей Митьков.

"Прямо сейчас российским паралимпийцам приходят письма из МПК с отказами в индивидуальном допуске на Игры в Рио, - сказал Митьков. - На данный момент эти письма мне переслали 12 спортсменов из 34, чьи дела я представляю. Однако еще до того, как пошли письма об отказе из МПК, сегодня в районе 17:00 по московскому времени в Спортивный арбитражный суд в Лозанне ушел объединенный иск 34 наших девчонок и ребят с требованием допустить их к участию в Паралимпийских играх в индивидуальном порядке".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Допинг Олимпийские и Паралимпийские игры 2016 года
В других СМИ
Реклама
Фото
Елена Исинбаева
12
Елена Исинбаева провела зарядку для российских военнослужащих на авиабазе в Сирии
11
"Урал" сыграл вничью с "Арсеналом" в матче чемпионата России по футболу
Игрок "Зенита" Виктор Жулиано
10
"Зенит" обыграл "Амкар" в матче чемпионата России по футболу
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Особенности выборов: узнай, кто такой "Русский Бэтмен" и что такое "лепестковая модель"
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тяжелый дальний транспортный самолет Ан-225 "Мрия"
2
Юрист: апелляция ПКР к Федеральному суду Швейцарии была бессмысленной
3
"Антонов": Украина и Китай будут совместно производить крупнейший самолет АН-225 "Мрия"
4
Мемориальную доску Маннергейму в Петербурге должны снять до 8 сентября
5
Эксперты: Запад ищет выход из тупика, в который сам завел отношения с РФ
6
Туристы из Москвы бросили раненого товарища в красноярских горах, чтобы успеть на самолет
7
Опрос: Порошенко проиграет президентские выборы лидерам оппозиции
Темы дня
Реклама