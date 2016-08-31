МПК отказал 12 российским паралимпийцам из 34, подавших просьбы о допуске к Играм-2016

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МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Международный паралимпийский комитет (МПК) отказал 12 российским спортсменам из 34, которые подали просьбы о допуске к Паралимпийским играм 2016 года в Рио-де-Жанейро. Об этом ТАСС сообщил спортивный агент Андрей Митьков.
"Прямо сейчас российским паралимпийцам приходят письма из МПК с отказами в индивидуальном допуске на Игры в Рио, - сказал Митьков. - На данный момент эти письма мне переслали 12 спортсменов из 34, чьи дела я представляю. Однако еще до того, как пошли письма об отказе из МПК, сегодня в районе 17:00 по московскому времени в Спортивный арбитражный суд в Лозанне ушел объединенный иск 34 наших девчонок и ребят с требованием допустить их к участию в Паралимпийских играх в индивидуальном порядке".