Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 65.26
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МПК отказал более 175 россиянам в индивидуальном допуске на Паралимпиаду

Спорт
1 сентября, 17:00 UTC+3
Ранее сообщалось, что более 100 российских паралимпийцев направили письма в МПК с просьбой допустить их к участию в соревнованиях в Рио-де-Жанейро
Материал из 1 страницы
© Александр Рюмин/ТАСС

БЕРЛИН, 1 сентября. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) отказал более 175 российским спортсменам в индивидуальном допуске к участию в Паралимпийских играх 2016 года в Бразилии. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте организации.

Смотрите также
Иски 34 российских паралимпийцев к МПК поступили в CAS

Ранее сообщалось, что более 100 российских паралимпийцев направили письма в МПК с просьбой допустить их к участию в Играх. Также в четверг спортивный юрист, представляющий интересы россиян, Артем Пацев сообщил ТАСС, что иски 34 российских спортсменов к МПК в отношении отстранения от Игр поступили в Спортивный арбитражный суд (CAS).

"МПК не позволит отдельным российским спортсменам участвовать в качестве нейтральных спортсменов в Паралимпиаде-2016", - говорится в заявлении.

Отстранение российских паралимпийцев

7 августа МПК принял решение не допускать российских спортсменов к участию в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро. CAS 23 августа отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России (ПКР) на отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро, а 31 августа Федеральный суд Швейцарии отказался ввести временные меры, которые позволили бы россиянам выступить на Паралимпиаде. Таким образом, сборная России не примет участия в Играх 2016 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России в связи с недопуском команды к Играм в Рио-де-Жанейро будут организованы специальные соревнования для паралимпийцев, на которых они смогут показать свое мастерство, причем призовые на соревнованиях будут идентичны олимпийским. Президент ПКР Владимир Лукин сообщил ТАСС, что турнир состоится на спортивных объектах Подмосковья 7 сентября.

Смотрите также

МПК сочувствует российским паралимпийцам, не допущенным к Играм-2016
МПК отказал 34 россиянам, подавшим просьбы о допуске к Паралимпиаде
Апелляция ПКР на приостановление членства в МПК будет рассмотрена в течение 6-7 месяцев

МПК дисквалифицировал ПКР и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.

Паралимпиада 2016 года пройдет в Рио-де-Жанейро с 7 по 18 сентября.

Паралимпийская сборная России. Досье

Отстранение российской сборной от участия в Паралимпиаде-2016. Досье

Смотрите также
"Беспрецедентная наглость": реакция на отстранение сборной РФ от Паралимпиады

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Допинг Олимпийские и Паралимпийские игры 2016 года
В других СМИ
Реклама
Фото
4
"Уроки футбола" с участием знаменитых спортсменов прошли в городах-организаторах ЧМ-2018
10
Победила дружба: сборные России и Турции разошлись миром
12
"Трактор" обыграл "Автомобилист" в овертайме в матче регулярного чемпионата КХЛ
Выборы-2016
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
От картонных кандидатов до портретов на молоке: как превзойти соперника в агитации
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд в Киеве выдал ордер на арест Сергея Шойгу
2
На космодроме на мысе Канаверал произошла серия взрывов
3
В Кремле подтвердили, что Путин провел частную встречу со студентами Итонского колледжа
4
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
5
Зачем Китаю украинская "мечта"
6
В России создан новый легкий пулемет для армии
7
Какие изменения ждут россиян с 1 сентября
Темы дня
Реклама