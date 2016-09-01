МПК отказал более 175 россиянам в индивидуальном допуске на Паралимпиаду

БЕРЛИН, 1 сентября. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) отказал более 175 российским спортсменам в индивидуальном допуске к участию в Паралимпийских играх 2016 года в Бразилии. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте организации.

Ранее сообщалось, что более 100 российских паралимпийцев направили письма в МПК с просьбой допустить их к участию в Играх. Также в четверг спортивный юрист, представляющий интересы россиян, Артем Пацев сообщил ТАСС, что иски 34 российских спортсменов к МПК в отношении отстранения от Игр поступили в Спортивный арбитражный суд (CAS).

"МПК не позволит отдельным российским спортсменам участвовать в качестве нейтральных спортсменов в Паралимпиаде-2016", - говорится в заявлении.

Отстранение российских паралимпийцев

7 августа МПК принял решение не допускать российских спортсменов к участию в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро. CAS 23 августа отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России (ПКР) на отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро, а 31 августа Федеральный суд Швейцарии отказался ввести временные меры, которые позволили бы россиянам выступить на Паралимпиаде. Таким образом, сборная России не примет участия в Играх 2016 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России в связи с недопуском команды к Играм в Рио-де-Жанейро будут организованы специальные соревнования для паралимпийцев, на которых они смогут показать свое мастерство, причем призовые на соревнованиях будут идентичны олимпийским. Президент ПКР Владимир Лукин сообщил ТАСС, что турнир состоится на спортивных объектах Подмосковья 7 сентября.

МПК дисквалифицировал ПКР и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.

Паралимпиада 2016 года пройдет в Рио-де-Жанейро с 7 по 18 сентября.

Паралимпийская сборная России. Досье

Отстранение российской сборной от участия в Паралимпиаде-2016. Досье