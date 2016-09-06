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Еще 84 российских паралимпийца подали заявления в суд Бонна на недопуск к Играм-2016

Спорт
6 сентября, 10:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС
Решение суда ожидается 7 сентября
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Первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков

Первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Еще 84 российских спортсмена подали заявления в суд немецкого Бонна с требованием допустить их к участию в Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщил председатель исполкома, первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков, слова которого приводит пресс-служба ПКР.

Ранее 10 россиян, имена которых не сообщаются, подали иск в суд Бонна, так как именно в этом городе находится штаб-квартира Международного паралимпийского комитета (МПК). Рожков также подтвердил ранее появившуюся информацию о том, что немецкий арбитраж отклонил иск 10 российских спортсменов.

"Земельный суд Бонна вчера отклонил ходатайства десяти российских паралимпийцев о принятии срочных временных мер по допуску атлетов на Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Сегодня утром в суд Бонна были сданы заявления еще 84 российских атлетов, а в Верховный суд федеральной земли в Кельне поданы апелляции на вчерашнее решение по десяти российским атлетам с ходатайством о срочном рассмотрении. Решения земельного суда Бонна и Верховного суда федеральной земли в Кельне ожидаются завтра", - сказал Рожков.

МПК дисквалифицировал ПКР и не допустил российских спортсменов к участию в Играх 2016 года. Попытки оспорить данное решение в суде ни к чему не привели. МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх в Рио-де-Жанейро. Решение МПК было вынесено по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена. 

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