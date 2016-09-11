Илюмжинов считает, что гражданство США необходимо ему для защиты деловой репутации и чести

БАКУ, 11 сентября. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Глава Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов обосновал просьбу к президенту США Бараку Обаме о предоставлении гражданства США стремлением защитить свою деловую репутацию и честь в суде. Об этом он заявил ТАСС.

Ранее ТАСС сообщал, что Илюмжинов отправил письмо в адрес президента США и получил уведомление о его регистрации.

"Прошу господина гаранта Конституции США Барака Обаму на основании Билля о правах защитить мои права от неправомерных действий американских чиновников в Министерстве финансов США, - сказал Илюмжинов. - Готов судиться в Верховном суде США по американским законам. Если этого недостаточно, и судиться с госорганом США может лишь гражданин Америки, то я прошу, чтобы Обама вне очереди предоставил мне американское гражданство для защиты своей деловой репутации и чести".

Глава FIDE напомнил о ситуации с американским боксером Роем Джонсом-младшим, которому указом президента РФ Владимира Путина было предоставлено российское гражданство в 2015 году.

"Как президент России Владимир Путин дал гражданство боксеру Рою Джонсу-младшему, так пусть и Обама даст гражданство шахматисту, - отметил Илюмжинов. - Если я выиграю в суде, то также буду популяризировать шахматы в США, как Джонс делает это в России с боксом. Буду развивать программу развития шахмат в школах Америки. Я не боюсь американского правосудия, если не прав, то готов отвечать".

Также ранее Илюмжинов заявил, что намерен потребовать компенсацию у Министерства финансов США. В конце 2015 года Минфин США включил Илюмжинова в свой санкционный список за материальную помощь и действия в интересах правительства и Центробанка Сирии. В мае глава ФИДЕ подал иск против финансового ведомства.