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Четыре олимпийца из РФ уличены в применении допинга при перепроверке проб 2008 и 2012 гг.

Спорт
13 сентября, 18:20 UTC+3
МОК аннулировал результаты копьеметательницы Марии Абакумовой, легкоатлетов Инги Абитовой и Дениса Алексеева, а также велогонщицы Екатерины Гниденко
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Мария Абакумова

Мария Абакумова

© EPA/Kay Nietfeld

ЖЕНЕВА, 13 сентября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) лишил российскую копьеметательницу Марию Абакумову серебряной медали Игр-2008 в Пекине из-за допинга. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

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Также МОК лишил бронзовых медалей Олимпиады-2008 в легкоатлетической эстафете 4х400 метров Антона Кокорина, Владислава Фролова, Дениса Алексеева и Максима Дылдина из-за положительной допинг-пробы Алексеева.

Кроме того, были аннулированы результаты легкоатлетки Инги Абитовой (шестое место в беге на 10000 метров на Играх в Пекине) и велогонщицы на треке Екатерины Гниденко (восьмое место в дисциплине кейрин на Олимпиаде в Лондоне).

Перепроверка допинг-проб четырех российских спортсменов выявила в них наличие запрещенного вещества туринабола.

Российские спортсмены под подозрением

В мае МОК уведомил ОКР, что 14 российских спортсменов подозреваются в применении запрещенных препаратов на Играх 2008 года после перепроверки допинг-проб.

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В числе подозреваемых оказались 11 легкоатлетов, среди которых бегунья Юлия Чермошанская (эстафета 4х100 м), бронзовый медалист в эстафете 4х400 м бегун Денис Алексеев, Мария Абакумова (серебро в метании копья), Анастасия Капачинская (серебро в эстафете 4х400 м), Денис Нижегородов (бронза в спортивной ходьбе на 50 км), Инга Абитова (бег на 10000 м), Екатерина Волкова (бронза в беге на 3000 метров с препятствиями), Александр Погорелов (десятиборье), Татьяна Фирова (серебро в эстафете 4х400 м), Иван Юшков (толкание ядра), а также Анна Чичерова (бронза в прыжках в высоту). Позже стало известно, что допинг-проба "Б" двукратного олимпийского призера в спортивной ходьбе Нижегородова дала отрицательный результат.

В общей сложности по итогам двух волн перепроверок МОК были выявлены запрещенные вещества у 98 спортсменов, выступавших на ОИ-2008 (60 положительных проб) и ОИ-2012 (38). При этом отмечалось, что по итогам второй волны тесты 23 медалистов Игр дали положительный результат. МОК заявлял, что назовет имена этих 98 спортсменов после окончания Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Всего для повторного анализа было отобрано 1243 допинг-пробы с Олимпийских игр в Пекине (2008) и Лондоне (2012). Третья и четвертая перепроверки пройдут позже.

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