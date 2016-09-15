Конституционный суд ФРГ отклонил ходатайство ПКР о допуске россиян на Игры-2016

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БЕРЛИН, 15 сентября. /ТАСС/. Конституционный суд ФРГ отклонил ходатайство Паралимпийского комитета России (ПКР) о срочном допуске российских спортсменов на Игры в Рио-де- Жанейро. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на решение суда.
В Играх 2016 года россияне участия не принимают. Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и не допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях. Попытки оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) ни к чему не привели. Также МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх в Бразилии.
Решение МПК было вынесено по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.
Паралимпийские игры завершатся 18 сентября.