ФИФА попросила РФС разъяснить данные доклада Макларена

ЦЮРИХ /Швейцария/, 16 сентября. /Спец. корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Международная федерация футбола (ФИФА) обратилась в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой разъяснить данные по поводу положительных допинг- проб российских игроков, о которых говорится в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Об этом ТАСС сообщил глава медицинского департамента ФИФА Иржи Дворжак.

"Мы получили от Макларена информацию об 11 положительных допинг-пробах футболистов, - сказал Дворжак. - Расследование все еще продолжается. Недавно мы вынуждены были отреагировать на слухи по поводу мельдония у игроков "Ростова", были совершены визит в Россию и допинг-контроль российской команды, когда она играла в Москве - вот в этом заключается наша сфера деятельности".

По его словам, медицинский департамент ФИФА запросил всю недостающую информацию по поводу положительных допинг- проб российских игроков у РФС. "Я не могу комментировать ход расследования Макларена, я отвечаю исключительно за медицинский бэкграунд, упомянутый в докладе, - подчеркнул Дворжак. - Могу сказать, что мы запросили всю необходимую информацию у РФС. За более подробной информацией вам следует обратиться в РУСАДА, это их сфера ответственности".

"Определенная информация о степени тяжести вины сдавших положительные допинг-пробы уже есть в опубликованной части доклада Макларена, - добавил он. - Два игрока попались на тестостероне, одно дело связано с марихуаной, одно - с гормонами, еще по одному пока нет четкой информации. Что касается остальных дел, там не хватает кое-какой информации и мы ее уже запросили".

Как заявил в августе глава РФС, министр спорта РФ Виталий Мутко, допинг-пробы 9 российских футболистов, фигурировавших в докладе Макларена, дали отрицательный результат на запрещенные вещества.

Ранее Life.ru опубликовал имена 11 игроков, информация о которых была передана независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) Международной федерации футбола (ФИФА), комиссия утверждает, что их положительные допинг-пробы были скрыты. По сведениям издания, в списке присутствуют Руслан Камболов, Павел Соломатин, Иван Князев, Сергей Евтушенко, Егор Генералов, Сергей Петров, Илья Зуев, Михаил Мищенко, Егор Никулин, Камила Алексеева, Екатерина Маслак. При этом Алексеева уже отбыла двухлетнюю дисквалификацию за допинг, а срок наказания Маслак истечет в октябре этого года. Международная федерация футбола (ФИФА) ранее подтвердила ТАСС, что проводит расследование в отношении информации, представленной в докладе независимой комиссии WADA.