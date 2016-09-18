Тренер: хоккеисты США проиграли европейцам на КМ из-за слабой реализации моментов

ТОРОНТО /Канада/, 18 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты сборной США проиграли в стартовом матче на Кубке мира команде Европы из-за слабой реализации голевых моментов. Об этом журналистам сообщил главный тренер американцев Джон Торторелла.

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Американцы проиграли сборной Европы в первом матче турнира со счетом 0:3.

"Обе команды хорошо оборонялись. Мы постоянно пытались создавать себе возможности забить, у нас были для этого хорошие шансы, создавали какие-то комбинации, - сказал Торторелла. - В целом, у нас были сложности с созданием голевых моментов, что сказалось на результате".

Следующий матч сборная США проведет против канадцев в ночь на 21 сентября.

Не все задачи выполнены

Наставник европейской сборной Ральф Крюгер считает, что его подопечные, несмотря на победу, еще не выполнили всех поставленных задач.

"Эта победа - важный момент для нас, но у меня сейчас никаких эмоций, поскольку никаких задач этим успехом мы еще не выполнили, - сказал он. - В плане управления игрой мы провели выдающийся первый период и показали, как отлично можно использовать свои моменты. Поэтому я горд за своих игроков".

Крюгер отдал должное уровню группы А, где также выступают сборные Канады и Чехии. "В нашей группе все сильные команды, следующий матч будет также тяжелым для нас", - добавил тренер.

Скучный хоккей

Капитан сборной Европы Анже Копитар охарактеризовал стиль игры своей команды как "скучный хоккей".

"Мы не можем играть в быстрый и остроатакующий хоккей, поэтому наша игра вполне может быть непривлекательной. Я бы даже сказал, что мы играем в скучный хоккей", - сказал словенец Копитар.

Заявить о себе

Словацкий голкипер сборной Европы Ярослав Галак считает, что его команда смогла заявить о себе на Кубке мира, победив американцев на старте.

"Этой победой мы заявили о себе, ведь все считали нас аутсайдером перед началом турнира", - сказал Галак.

Вратарь отразил все 35 бросков американцев в победной игре. "Это был мой первый официальный матч за полгода, считаю, что я его провел неплохо. Спасибо нашим защитникам, они хорошо помогали мне, особенно в первом периоде. Мы сыграли так, как и договаривались - с полной отдачей, это и стало залогом нашей победы", - отметил Галак.

Недопустимая потеря

Нападающий сборной США по хоккею Патрик Кейн назвал недопустимой потерю шайбу, которая привела ко второму голу команды Европы в стартовом матче Кубка мира.

"Миллион раз в своей карьере я таким образом контролировал шайбу в чужой зоне. Потеря, которую я допустил сегодня, просто недопустима. В то же время, мы создали достаточно моментов у чужих ворот", - сказал Кейн.

"У нас есть два дня, чтобы сделать правильные выводы и должным образом подготовиться к следующей игре", - добавил хоккеист.