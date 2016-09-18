Третьяк: итоги Кубка мира по хоккею не скажутся на судьбе Знарка

ТОРОНТО /Канада/, 18 сентября. /ТАСС/. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает, что итоги Кубка мира 2016 года, который проходит в Канаде, не скажутся на судьбе главного тренера сборной России Олега Знарка. Об этом Третьяк заявил в интервью официальному сайту турнира.

"Думаю, что нет, - сказал Третьяк, отвечая на вопрос о том, скажутся ли на судьбе Знарка итоги Кубка мира. - Но я надеюсь, что мы выйдем из группы. В любом случае контракт рассчитан до конца Олимпийских игр 2018 года. Какой смысл сейчас менять тренера?"

Также Третьяк высказался по вопросу участия игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпийских играх 2018 года. На данный момент НХЛ и Международная федерация хоккея (ИИХФ) из-за финансовых и организационных разногласий по- прежнему не пришли к соглашению об участии игроков североамериканской лиги в Олимпийских играх 2018 года. Ранее нападающий сборной России Александр Овечкин заявил, что поедет на олимпийский турнир, даже если НХЛ запретит хоккеистам участвовать в Играх.

"Разговор на конгрессе ИИХФ будет серьезный, уже пришло время поговорить об этом. Наше преимущество - это желание игроков, руководители НХЛ должны прислушиваться к ним. Даже Овечкин сказал, что он в любом случае собирается поехать на Олимпиаду, и это мнение всех хоккеистов, а не только его", - отметил президент ФХР.

Кубок мира завершится 1 октября. Сборная России свой первый матч на турнире проведет в воскресенье против команды Швеции.

Кубок мира по хоккею 2016 года. Расписание матчей и турнирные таблицы