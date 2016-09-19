Александр Кокорин: не ожидал такого резонанса от вечеринки в Монако

МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин не ожидали, что история с их походом в один из ночных клубов Монако, после провала сборной России по футболу на чемпионате Европы, получит такой большой резонанс. Об этом ТАСС рассказал нападающий "Зенита" Александр Кокорин.

Портал Life.ru 5 июля распространил информацию о том, что Кокорин и игрок сборной России и "Краснодара" Павел Мамаев потратили €250 тысяч на шампанское в Монако, угощая посетителей ночного клуба, а сама вечеринка проходила под гимн России. Поведение футболистов было воспринято негативно на фоне неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы во Франции, после чего клубы применили к игрокам финансовые и дисциплинарные санкции. Кокорин и Мамаев извинились за неподобающее поведение, после чего вернулись к работе с основными составами клубов.

"Конечно, помню тот день в Монако. Только до сих пор мне кажется странным, зачем эту историю раздули до таких размеров. Если кто-то хотел повесить всю вину за провал сборной на нас - хорошо, но можно было просто сказать нам, что мы виноваты в чем то. Да мы и так это понимаем", - сказал Кокорин.

"Еще раз повторю, не отрицаю - получилось все не очень красиво, но я уже принес извинения. Но количество разговоров вокруг этого поступка, и их уровень, поразил, конечно. К слову, совсем недавно у полковника МВД (Дмитрий Захарченко - прим. ТАСС) нашли какое-то невероятное количество денег, миллиарды рублей, а эта история получила гораздо меньший резонанс, чем наш поход в клуб", - добавил футболист.

"Никто из нас не ожидал, что эта история будет такой резонансной, - отметил Кокорин. - Даже когда видео появилось в сети, я не думал, что люди буду так долго это обсуждать. Это был пир во время чумы? Если бы видео появилось в обычный летний отпуск после чемпионата страны, никто бы не обратил на него такое внимание".

"Понятно, что близкие мне люди поддержали меня и сказали, что я должен доказать всем все через работу. Это мне помогло", - добавил он.

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