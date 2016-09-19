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Кузнецов: россияне должны забить североамериканцам первыми, чтобы контролировать ход игры

Спорт
19 сентября, 18:49 UTC+3 ТОРОНТО корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Сборные России и Северной Америки проведут матч второго тура группового этапа в ночь на 20 сентября
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ТОРОНТО /Канада/, 19 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты сборной России должны забить первыми в матче Кубка мира с командой Северной Америки (не старше 23 лет), чтобы контролировать ход встречи. Такое мнение журналистам высказал нападающий россиян Евгений Кузнецов.

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Сборные России и Северной Америки (не старше 23 лет) проведут матч второго тура группового этапа в ночь на 20 сентября, начало в 03:00 мск.

"Нужно обязательно забивать первыми. Если первыми забьем, то будем контролировать ход игры и можем перехитрить соперника на контратаках, - сказал Кузнецов. - Вы видели, как они катались вчера на контратаках - скорость у них была 30-35 км/ч".

В первом туре в воскресенье россияне проиграли сборной Швеции - 1:2, а североамериканцы обыграли команду Финляндии - 4:1

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