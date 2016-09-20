Знарок не сомневался в голкипере Бобровском перед вторым матчем на КМ по хоккею

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ТОРОНТО /Канада/, 20 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер сборной России Олег Знарок не сомневался в голкипере Сергее Бобровском перед вторым матчем команды на Кубке мира по хоккею.
Об этом Знарок рассказал на пресс-конференции.
Сборная России по хоккею обыграла команду Северной Америки (игроки не старше 23 лет) со счетом 4:3, Бобровский отразил 43 броска и был признан первой звездой встречи. После первого периода россияне уступали 0:1.
"Что я сказал после первого периода, пускай останется между нами. В Бобровском я не сомневался, у меня был свой план на игру, мы его и придерживались. У нас сегодня было два эмоциональных игрока - Кузнецов и Марков. Мы их немного успокаивали", - сказал Знарок.
"Мы готовились к этой игре, она была очень важной для нас. Мы говорили, что не стоит играть "в откат", больше в нападении, немного не получилось. Гол Наместникова был забит вовремя", - добавил тренер.
"В сегодняшнем матче, если бы его проиграли, то шансов у нас больше не было бы. Теперь же для нас начинается все сначала, - сказал Знарок. - Хотел бы поблагодарить всю страну, Россия всю ночь не спала, смотрела хоккей".
Тренер отдал должное команде Северной Америки. "В своих клубах они в основе, кто-то из них Кубок Стэнли выигрывал. Какие они молодые?", - отметил он.
За два дня до заключительной встречи с финнами сборная России должна подтянуть игру в большинстве, сказал Знарок. "Оно хромает. Трудности с тем, что соперник играет быстро в накат", - подчеркнул он.
Сборная России по хоккею, несмотря на победу над североамериканцами, еще не сыграла на максимуме своих возможностей на Кубке мира, заявил Знарок.
"На максимуме мы не сыграли, есть еще, в чем прибавлять, в нападении, в первую очередь, - сказал Знарок. - В третьем периоде были немного неоправданные удаления".
Также Знарок отметил, что центральный нападающий Евгений Кузнецов сыграл в звене с Артемием Панариным и Евгением Дадоновым по причине хорошего показателя по выигранным вбрасываниям. "Наместников здорово сыграл, вышел без проблем. Телегин все ловил на себя, две ноги у него подбиты", - добавил он.
После двух матчей сборные России и Северной Америки набрали по 2 очка. Команды Швеции (2) и Финляндии (0) свой матч второго тура проведут 20 сентября.
В заключительном матче группового турнира сборная России 22 сентября сыграет с командой Финляндии (начало в 22:00 мск), а североамериканцы 21 сентября встретятся со шведами.