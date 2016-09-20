Знарок не сомневался в голкипере Бобровском перед вторым матчем на КМ по хоккею

ТОРОНТО /Канада/, 20 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер сборной России Олег Знарок не сомневался в голкипере Сергее Бобровском перед вторым матчем команды на Кубке мира по хоккею.

Об этом Знарок рассказал на пресс-конференции.

Сборная России по хоккею обыграла команду Северной Америки (игроки не старше 23 лет) со счетом 4:3, Бобровский отразил 43 броска и был признан первой звездой встречи. После первого периода россияне уступали 0:1.

"Что я сказал после первого периода, пускай останется между нами. В Бобровском я не сомневался, у меня был свой план на игру, мы его и придерживались. У нас сегодня было два эмоциональных игрока - Кузнецов и Марков. Мы их немного успокаивали", - сказал Знарок.

"Мы готовились к этой игре, она была очень важной для нас. Мы говорили, что не стоит играть "в откат", больше в нападении, немного не получилось. Гол Наместникова был забит вовремя", - добавил тренер.

Сборная начинает все сначала на Кубке мира Хоккеисты сборной России благодаря победе во втором матче над североамериканцами начинают для себя все сначала на Кубке мира, который проходит в Торонто. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Олег Знарок.

"В сегодняшнем матче, если бы его проиграли, то шансов у нас больше не было бы. Теперь же для нас начинается все сначала, - сказал Знарок. - Хотел бы поблагодарить всю страну, Россия всю ночь не спала, смотрела хоккей". Тренер отдал должное команде Северной Америки. "В своих клубах они в основе, кто-то из них Кубок Стэнли выигрывал. Какие они молодые?", - отметил он. За два дня до заключительной встречи с финнами сборная России должна подтянуть игру в большинстве, сказал Знарок. "Оно хромает. Трудности с тем, что соперник играет быстро в накат", - подчеркнул он. Сборная еще не сыграла на максимуме возможностей Сборная России по хоккею, несмотря на победу над североамериканцами, еще не сыграла на максимуме своих возможностей на Кубке мира, заявил Знарок. "На максимуме мы не сыграли, есть еще, в чем прибавлять, в нападении, в первую очередь, - сказал Знарок. - В третьем периоде были немного неоправданные удаления". Также Знарок отметил, что центральный нападающий Евгений Кузнецов сыграл в звене с Артемием Панариным и Евгением Дадоновым по причине хорошего показателя по выигранным вбрасываниям. "Наместников здорово сыграл, вышел без проблем. Телегин все ловил на себя, две ноги у него подбиты", - добавил он. После двух матчей сборные России и Северной Америки набрали по 2 очка. Команды Швеции (2) и Финляндии (0) свой матч второго тура проведут 20 сентября.

В заключительном матче группового турнира сборная России 22 сентября сыграет с командой Финляндии (начало в 22:00 мск), а североамериканцы 21 сентября встретятся со шведами.