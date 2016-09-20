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Мутко планирует принять участие в "Кроссе нации"

Спорт
20 сентября, 11:12 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова
"Надеюсь, справлюсь", - сказал министр спорта РФ
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МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Министр спорта РФ Виталий Мутко планирует лично принять участие в "Кроссе нации". Об этом он заявил журналистам.

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"Надеюсь, справлюсь", - сказал Мутко. "Во всех городах члены нашей сборной по легкой атлетике будут принимать участие в этом старте", - добавил министр.

Всероссийский день бега "Кросс нации" пройдет 25 сентября 2016 года во всех 85 субъектах Российской Федерации. Центральный старт будет дан в Москве на ВДНХ.

"Кросс нации" - самое масштабное по количеству участников и географическому охвату спортивное мероприятие на территории России. В соревновании могут принять участие граждане всех возрастов и с любым уровнем спортивной подготовки. Наряду с любителями на старт традиционно выходят спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы и ветераны спорта, а также политики, государственные деятели, главы субъектов и городов, руководители министерств и ведомств РФ.

Наиболее массово "Кросс нации" проводится в республиках Марий Эл, Башкортостан, Татарстан, Мордовия, Красноярском крае, Новосибирской, Тверской, Саратовской, Свердловской, Челябинской и Московской областях, Москве и Санкт-Петербурге.

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Мутко, Виталий Леонтьевич
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