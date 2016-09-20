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Беттмэн: НХЛ польщена интересом со стороны России к Кубку мира 2020 года

Спорт
20 сентября, 21:05 UTC+3 ТОРОНТО корр. ТАСС, Олег Кошелев
Сборные России и Северной Америки выдали потрясающий матч на КМ по хоккею, заявил также комиссар НХЛ
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Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн

© AP Photo/John Locher

ТОРОНТО /Канада/, 20 сентября. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) польщена заинтересованностью России в проведении Кубка мира 2020 года. Об этом ТАСС сообщил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.

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Сборная России обыграла команду Северной Америки в матче Кубка мира

Ранее вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), руководитель российской делегации на Кубке мира Роман Ротенберг сообщил о встрече с руководителями НХЛ по вопросу проведения в России Кубка мира 2020 года, которая состоится во вторник.

"Мы встретимся сегодня в неформальной обстановке сегодня. О чем-то конкретном говорить пока рано, еще не закончен текущий Кубок мира. Но мы польщены интересом со стороны России", - сказал Беттмэн.

Также Беттмэн заявил, что сборные России и Северной Америки выдали потрясающий матч в рамках Кубка мира по хоккею в Торонто.

Накануне сборная России обыграла команду Северной Америки (игроки не старше 23 лет) со счетом 4:3 в своем втором матче на Кубке мира.

"Это была потрясающая игра. Была ли она лучшей на турнире? К сожалению, я не люблю сравнивать игры и составлять их рейтинги. Но вчера вечером команды показали все то, за что мы любим хоккей", - сказал Беттмэн.

В матче с россиянами первую шайбу в "Эйр Канада Центр" забросил форвард Остон Мэттьюз, для которого эта арена в предстоящем сезоне станет домашней - он был выбран на драфте клубом НХЛ "Торонто Мэйпл Лифс". "Когда лучшие хоккеисты мира играют друг против друга, переплетается немало сюжетных линий. Возможно, это лучший международный турнир в истории хоккея", - отметил Беттмэн.

Комиссар лиги не стал говорить о возможном участии сборной Европы на следующем турнире. "Мне нравится игра этой команды, но говорить о формате и составе участников следующего турнира пока рано", - сказал Беттмэн.

После двух матчей сборные России и Северной Америки набрали по 2 очка. Команды Швеции (2) и Финляндии (0) свой матч второго тура проведут во вторник, начало в 22:00 мск.

Кубок мира в Торонто завершится 1 октября.

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