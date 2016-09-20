Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 64.75
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава WADA: МОК не намерен ослаблять позиции агентства

Спорт
20 сентября, 22:03 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 20, сентября. /ТАСС
По словам Крейга Риди, Международный олимпийский комитет хочет укрепить независимость агентства и расширить его полномочия
Материал из 1 страницы

ЖЕНЕВА, 20 сентября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) не намерен ослаблять позиции Всемирного антидопингового агентства (WADA), а, наоборот, хочет расширить полномочия организации. Об этом во вторник по итогам конференции организации в швейцарской Лозанне заявил президент WADA Крейг Риди, слова которого приводит пресс-служба агентства.

Смотрите также

WADA готово провести расследование по проблемам допинга в других странах, помимо РФ
Макларен: атаки хакеров на ресурсы WADA не помешают его расследованию
Глава WADA сомневается в том, что власти РФ связаны с атаками хакеров
СМИ: WADA должно раскрыть процедуру разрешения применения запрещенных препаратов

"Я воодушевлен прошедшей дискуссией, мы обсудили, каким образом антидопинговая система может быть усовершенствована, - сказал президент WADA Крейг Риди. - Мы пришли к выводу, что WADA добилось серьезных успехов за 17-летнюю историю существования. Особенно приятно было слышать слова представителя Международного олимпийского комитета о том, что олимпийское движение не намерено ослаблять позиции WADA, а, наоборот, хочет укрепить его независимость и расширить полномочия".

На заседании, помимо членов исполкома WADA, присутствовали представители МОК, Международного паралимпийского комитета (МПК), Совета Европы, Ассоциации международных федераций олимпийских летних видов спорта и Ассоциации международных федераций олимпийских зимних видов спорта. Участники конференции обсуждали вопросы дальнейшего функционирования WADA и сошлись на том, что агентство нуждается в дополнительных источниках финансировании с целью увеличения интенсивности мониторинга и возможности налагать штрафы на организации, несоответствующие антидопинговому кодексу; расширения сотрудничества с правоохранительными органами; расширения сети информаторов агентства и повышения надежности источников информации; модернизации технологий взятия допинг-проб национальными агентствами; расширения сотрудничества с правительствами стран и спортивными движениями.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Допинг
В других СМИ
Реклама
Фото
12
Сборная России обыграла команду Северной Америки в матче Кубка мира
10
Хоккеисты сборной России проиграли команде Швеции на Кубке мира
6
"Анжи" с минимальным счетом обыграл "Урал" в матче чемпионата России по футболу
Интересное
Кубок мира по хоккею: возвращение легенды
Вспоминай карнавал, вспоминай: самые яркие и эмоциональные фото Олимпиады-2016
Все победы сборной России на Олимпиаде-2016
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Барак Обама выступил с последней речью на сессии Генассамблеи ООН
2
"Бранджелина" распалась: Анджелина Джоли и Брэд Питт разводятся
3
Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом
4
Минобороны РФ: российская и сирийская авиация не наносила ударов по конвою ООН у Алеппо
5
В Москве начали включать отопление
6
Компания SanDisk создала первую в мире SD карту емкостью один терабайт
7
Глава WADA: МОК не намерен ослаблять позиции агентства
Темы дня
Реклама