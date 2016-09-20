Глава WADA: МОК не намерен ослаблять позиции агентства

ЖЕНЕВА, 20 сентября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) не намерен ослаблять позиции Всемирного антидопингового агентства (WADA), а, наоборот, хочет расширить полномочия организации. Об этом во вторник по итогам конференции организации в швейцарской Лозанне заявил президент WADA Крейг Риди, слова которого приводит пресс-служба агентства.

"Я воодушевлен прошедшей дискуссией, мы обсудили, каким образом антидопинговая система может быть усовершенствована, - сказал президент WADA Крейг Риди. - Мы пришли к выводу, что WADA добилось серьезных успехов за 17-летнюю историю существования. Особенно приятно было слышать слова представителя Международного олимпийского комитета о том, что олимпийское движение не намерено ослаблять позиции WADA, а, наоборот, хочет укрепить его независимость и расширить полномочия".

На заседании, помимо членов исполкома WADA, присутствовали представители МОК, Международного паралимпийского комитета (МПК), Совета Европы, Ассоциации международных федераций олимпийских летних видов спорта и Ассоциации международных федераций олимпийских зимних видов спорта. Участники конференции обсуждали вопросы дальнейшего функционирования WADA и сошлись на том, что агентство нуждается в дополнительных источниках финансировании с целью увеличения интенсивности мониторинга и возможности налагать штрафы на организации, несоответствующие антидопинговому кодексу; расширения сотрудничества с правоохранительными органами; расширения сети информаторов агентства и повышения надежности источников информации; модернизации технологий взятия допинг-проб национальными агентствами; расширения сотрудничества с правительствами стран и спортивными движениями.