IBU не отстранил российских биатлонистов от участия в международных соревнованиях

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МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) не отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях на основе доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Об этом сообщает пресс-служба организации.
"В данный момент IBU не стал временно отстранять спортсменов, указанных в докладе WADA", - говорится в решении организации.
На основе рекомендаций рабочей группы IBU, которая изучала данные расследования независимой комиссией WADA допинговых нарушений в российском спорте, было принято решение открыть дела в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и 29 спортсменов.
Как сообщается в заявлении, IBU временно отстранил двух российских биатлонистов, в отношении которых Международный олимпийский комитет открыл дисциплинарные дела.
Глава IBU Андерс Бессеберг заявил, что фактов для применения санкций в отношении российского биатлона недостаточно.
"Подозрений недостаточно для применения санкций, и мы будем продолжать следовать по пути профессионального разбирательства, учитывая все мнения, а не действовать только на основе подозрений. Правила должны работать как в интересах виновных, так и невиновных", - сказал Бессеберг.
На заседании исполкома IBU Союз биатлонистов России отказался от проведения в нынешнем сезоне в Тюмени этапа Кубка мира. "Это первый важный шаг Союза биатлонистов России, демонстрирующий IBU и миру спорта, что нынешняя ситуация воспринимается очень серьезно", - отметил глава IBU.