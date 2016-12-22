IBU не отстранил российских биатлонистов от участия в международных соревнованиях

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) не отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях на основе доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"В данный момент IBU не стал временно отстранять спортсменов, указанных в докладе WADA", - говорится в решении организации.

На основе рекомендаций рабочей группы IBU, которая изучала данные расследования независимой комиссией WADA допинговых нарушений в российском спорте, было принято решение открыть дела в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и 29 спортсменов.

Как сообщается в заявлении, IBU временно отстранил двух российских биатлонистов, в отношении которых Международный олимпийский комитет открыл дисциплинарные дела.

Глава IBU Андерс Бессеберг заявил, что фактов для применения санкций в отношении российского биатлона недостаточно.

"Подозрений недостаточно для применения санкций, и мы будем продолжать следовать по пути профессионального разбирательства, учитывая все мнения, а не действовать только на основе подозрений. Правила должны работать как в интересах виновных, так и невиновных", - сказал Бессеберг.

На заседании исполкома IBU Союз биатлонистов России отказался от проведения в нынешнем сезоне в Тюмени этапа Кубка мира. "Это первый важный шаг Союза биатлонистов России, демонстрирующий IBU и миру спорта, что нынешняя ситуация воспринимается очень серьезно", - отметил глава IBU.