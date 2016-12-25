Все матчи чемпионата КХЛ 25 и 26 декабря начнутся с минуты молчания

МОСКВА, 25 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Все матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которые пройдут в воскресенье и в понедельник, начнутся с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе самолета Ту-154 Министерства обороны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе КХЛ.

Самолет потерпел крушение в воскресенье утром неподалеку от Сочи. Он направлялся на авиабазу Хмеймим (Сирия), на его борту находилось восемь членов экипажа и 84 пассажира - это военнослужащие, представители СМИ и музыканты ансамбля имени Александрова.

В воскресенье в чемпионате КХЛ пройдут четыре матча, в понедельник - шесть.