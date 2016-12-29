Глава РССС надеется, что у сборной РФ на Универсиаде-2017 не будет допинговых проблем

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МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Президент Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергей Сейранов надеется, что сборной России на зимней Универсиаде 2017 года в казахстанской Алма-Ате не придется столкнуться с допинговыми проблемами. Об этом ТАСС сообщил Сейранов.
"Никогда ранее с нашими спортсменами на Универсиадах не случалось допинговых инцидентов, но сейчас за российскими атлетами идет настоящая охота, - заметил Сейранов. - Надо принять в расчет и тот фактор, что получить право выступить за Россию могут и те спортсмены, которые не находятся в обойме национальной сборной и испытывают не столь пристальный допинг-контроль".
"Но даже на уровне первой команды спортсмены совершают ошибки - вспомните боксера (Михаила) Алояна, который лишился медали Олимпиады-2016 после приема капель в нос, - продолжил собеседник ТАСС. - Можно от простуды случайно принять лекарство, в составе которого есть запрещенное вещество. Такие риски есть, тем более России сейчас уделяется повышенное внимание. Будем надеяться, что все пройдет хорошо".
Зимняя Универсиада в Алма-Ате пройдет с 29 января по 8 февраля.