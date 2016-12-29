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Колосков: окончательная ясность о готовности "Зенит-Арены" настанет весной

Спорт
29 декабря, 17:16 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Иван Пучков
Почетный президент РФС считае, что выводы о готовности стадиона можно будет сделать только после проведения нескольких матчей
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Вячеслав Колосков

Вячеслав Колосков

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Окончательная ясность о готовности "Зенит-Арены" в Санкт-Петербурге, строящейся к чемпионату мира по футболу 2018 года в России, настанет весной 2017 года. Таким мнением с ТАСС поделился почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Вячеслав Колосков.

Разрешение на ввод арены в эксплуатацию было выдано в четверг.

"Документацию приняли, но это не значит, что он (стадион) готов для проведения игр. Никаких эмоций у меня это не вызывает. Открытие только весной и окончательные выводы о его готовности можно сделать только после проведения нескольких матчей. В любом случае, это (завершение строительства) радует, но это не всеобъемлющая радость, потому что вокруг стадиона было много скандалов, коррупции и воровства, но в любом случае - это хороший подарок в конце уходящего года", - сказал Колосков.

Стадион в Санкт-Петербурге примет матчи Кубка конфедераций 2017 года, чемпионата мира - 2018 и чемпионата Европы - 2020.

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