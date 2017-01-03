IAAF опубликовала критерии допуска россиян к международным стартам

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МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) опубликовала критерии подачи заявок на индивидуальный допуск российских спортсменов к международным соревнованиям в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Одним из критериев является то, что спортсмены не должны быть вовлечены в дела Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Тренеры, врачи и другие специалисты, работающие с атлетом, не должны быть причастны к каким-либо допинговым нарушениям. Также будет иметь значение количество взятых у спортсмена анализов на наличие допинга.
Также отмечается, что вхождение в пул тестируемых спортсменов, в котором в настоящее время значатся 62 фамилии россиян, не дает гарантий на участие в соревнованиях, поскольку во внимание будут браться другие факторы.
"Российских спортсменов подвела система, которая должна была защитить их, - отметил президент IAAF Себастьян Коу. - Мы продолжим находить способы создания независимого тестирования российских спортсменов, чтобы у них была возможность выступать на международных стартах, пока мы продолжаем работать над восстановлением членства ВФЛА. Мы договорились добавить в пул тестирования еще 12 российских спортсменов в этом месяце".
Совет IAAF 17 июня на своем заседании принял решение о лишении российских спортсменов права выступать на всех международных соревнованиях, включая Олимпийские игры 2016 года. Позднее антидопинговое бюро IAAF отклонило индивидуальные заявки на участие в турнирах практически всех спортсменов РФ, кроме тренирующейся в США Дарьи Клишиной.