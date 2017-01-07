Командная игра: Устюгов занял второе место в масс-старте на "Тур де Ски"

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Россиянин Сергей Устюгов занял второе место в гонке на 15 км с масс-старта классическим стилем на этапе лыжной многодневки "Тур де Ски" в итальянском Валь-ди-Фьемме. Первым стал норвежец Мартин Сундбю, третьим - финн Матти Хейккинен.

Российские лыжники Андрей Ларьков и Александр Бессмертных финишировали на пятом и восьмом местах, уступив лидеру совсем немного - 3,3 и 3,9 секунды соответственно. Некоторое время они вместе с Устюговым возглавляли пелотон. После гонки Устюгов отдал должное партнерам по сборной России. "Я хочу поблагодарить товарищей по команде, они очень помогли мне сегодня; я думаю, что один из них мог выиграть, если бы не стал мне помогать", - сказал 24-летний спортсмен, слова которого приводит норвежское издание VG.

Если бы Устюгов стал первым, то установил бы абсолютный рекорд по количеству побед на одном "Тур де Ски" - их бы стало шесть, на одну больше, чем у норвежки Марит Бьорген, выигравшей пять гонок многодневки в 2015 году. Следующую попытку побить рекорд Устюгов предпримет в воскресенье - состоится гонка преследования свободным стилем на дистанции 9 км, заключительная на "Тур де Ски".

Сундбю нужно чудо

В общем зачете "Тур де Ски" Устюгов опережает Сундбю, расположившегося на второй строчке, на 1 минуту 11,9 секунд.

32-летний норвежец заявил, что после феноменальных результатов Устюгова его победа в общем зачете кажется чем- то невероятным. "Одна минута и 12 секунд это очень много, и Устюгов находится в фантастической форме. Я буду стараться. Я не собираюсь довольствоваться вторым местом и пойду за победой", - сказал Сундбю.

"Невозможно себе представить, что мне удастся опередить его, но я буду стараться. Я должен пройти фантастическую гонку, и, вероятно, также все зависит от удачи. Я вижу в этом гигантский вызов. Мне нужно чудо", - добавил лыжник.

Заслуженный тренер СССР и России по лыжным гонкам Александр Грушин согласился с Сундбю, отметив, что Устюгов сейчас находится в потрясающей форме. "Не все гонки возможно выиграть, Сергей и так совершил настоящее чудо, - сказал ТАСС Грушин, комментируя субботнюю гонку. - Прекраснейшее выступление нашего лыжника, но и что такого, что он занял второе место в сегодняшней гонке?"

"Человек показывает чудеснейшее выступление, у меня даже слов нет! Ну а второй... гонки не всегда складываются, он даже в этой гонке был рядом с норвежцем, и даже не знаю, что можно еще желать", - добавил собеседник ТАСС.

"А что Устюгов первый выиграл пять гонок подряд, то честь и хвала нашему мужику, он долго к этому шел и наконец прорыв, считаю, что это фантастическое выступление. В том, что Устюгов выиграет "Тур де Ски", не осталось и сомнений", - подытожил Грушин.