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Тихомиров: мороз не отразился на выступлении сноубордистов на этапе Кубка мира в Москве

Спорт
7 января, 21:53 дата обновления: 7 января, 22:24 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина
Международная федерация лыжного спорта (FIS) оценила организацию этапа как идеальную
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Денис Тихомиров

Денис Тихомиров

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 7 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Морозная погода не повлияла на результаты спортсменов на этапе Кубка мира по сноуборду в дисциплине биг-эйр, который завершился в Москве, победу одержал сильнейший. Об этом ТАСС заявил глава Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

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Победителем этапа стал 18-летний россиянин Влад Хадарин. По итогам выполнения трех прыжков, два лучших из которых идут в зачет, сноубордист показал результат 182,25 балла. Второе место занял канадец Антуан Трюшон (174,75), третье - норвежец Фритьоф Тишендорф (163,75). Еще один россиянин Антон Мамаев стал девятым.

В субботу днем температура в столице достигала -27 градусов. "Погодные условия никак не отразились на результатах спортсменов, победил сильнейший, - сказал Тихомиров. - Все были в одинаковых условиях. Возможно, помог хороший разогрев - спортсмены поднимались пешком в зону старта. Морозы внесли поправки в регламент, и лифт не работал, но при такой погоде лучше как следует перегреться, чтобы как можно дольше сохранять тепло".

По словам Тихомирова, победа Хадарина во многом стала сюрпризом. "Честно говоря, Хадарин был вторым после Мамаева в нашем рейтинге, - добавил он. - По итогам квалификации он показал второй результат после Антона, а вот в финале добавил и еще лучше сделал свою программу. Что касается Мамаева, он с психологической составляющей не справился и упал".

Идеальная организация

Международная федерация лыжного спорта (FIS) оценила организацию этапа как идеальную.

"Все прошло четко, слаженно, без эксцессов, - сказал Тихомиров. - Единственное, проведение соревнований осложняла морозная погода, были перебои с электричеством. Но, в общем и целом, турнир прошел на высочайшем уровне. По оценке FIS, этап в Москве был проведен идеально, в полном соответствии с международными стандартами".

Хадарин поборется за две медали на Олимпиаде в Пхенчхане

Денис Тихомиров напомнил, что российский сноубордист Влад Хадарин также успешно выступает в дисциплине слоупстайл. На юношеских Олимпийских играх 2016 года в норвежском Лиллехаммере он завоевал серебряную медаль.Таким образом, сноубордист будет претендовать на медали в двух видах программы на Играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

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"Безусловно, сегодня Хадарин заработал хорошие рейтинговые очки. В плюс к этому Влад выступает во второй дисциплине - слоупстайле. Так что у него будет двойной шанс бороться за медали на Олимпиаде", - сказал Тихомиров.

По его словам, сноубордист уже является опытным спортсменом, несмотря на возраст. "Хадарин - опытный спортсмен, сибиряк. При этом Влад много тренируется за рубежом, у него тренер-консультант из Италии, он хорошо говорит по-итальянски. Также этого спортсмена отличает стабильность и внутренняя мотивация, он много тренируется. При этом внутри сборной Хадарин прекрасно себя чувствует, у него полный контакт со всеми", - добавил Тихомиров.

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