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Эксперт: российским хоккеисткам сложно противостоять американкам из-за низкой конкуренции

Спорт
13 января, 21:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, января. /ТАСС
Советник президента ФХР по вопросам женского хоккея Михаил Чеканов отметил, что российская команда отстает в тактической готовности и технической оснащенности
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МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Женская молодежная сборная России по хоккею сможет на равных играть с североамериканскими командами, только когда будет высокая конкуренция за место в составе. Такое мнение ТАСС высказал советник президента Федерации хоккея России (ФХР) по вопросам женского хоккея Михаил Чеканов.

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В пятницу хоккеистки сборной России уступили команде США со счетом 0:6 в полуфинале молодежного чемпионата мира. На предварительной стадии россиянки проиграли американкам - 1:6, а команде Канады - 2:4.

"С североамериканскими сборными в ближайшие десятилетия нам будет тяжело конкурировать, пока у нас не разовьется хотя бы три-четыре состава для конкуренции, сейчас она у нас есть, но не такая сильная, - сказал Чеканов. - Когда у нас будут три-пять человек претендовать на место, тогда можно будет говорить о чем-то. А сейчас получается - есть одна девочка, и ее берут. На мой взгляд, пока нет таких игроков, как Фануза Кадирова в прошлом году, которая могла в одиночку решать моменты, но сейчас растут девочки 2000-2001 года рождения, возможно, они смогут играть на ее уровне".

По словам Чеканова, одной из проблем российского женского хоккея является малое количество встреч с командами из Северной Америки.

"На данном этапе мы просто отстаем в технико-тактической готовности, конькобежной подготовке, технической оснащенности. А все зависит от количества девочек в стране, у нас нет такого массового хоккея, как в Америке, кроме того, мы мало играем с этими командами. Хорошо, что в этом году возродилась традиция, когда национальная сборная выезжает в Америку. Но сразу ничего не бывает, нужен базис, и ФХР прилагает для его создания все усилия. Надо развивать массовость и чаще играть", - продолжил он.

Чеканов также отметил, что поведение чешских болельщиков, освиставших российский гимн после четвертьфинального матча чемпионата, было оскорбительным, однако отрицательно не повлияло на сборную России. "Болельщики проявили свое неуважение, отсутствие культуры, но сейчас растет поколение, у которого отсутствуют комплексы по этому поводу, в отличие от старших поколений, когда это могло повлиять. Уверен, что девочки уже забыли, и все их мысли сконцентрированы на завтрашней игре".

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