Квебек примет перенесенный из Тюмени финал Кубка мира по лыжным гонкам

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МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Канадский Квебек примет финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам вместо Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Ранее Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) приняла решение об отказе от проведения финального этапа Кубка мира из-за допингового скандала.
"FIS рада сообщить о том, что организатором финала Кубка мира по лыжным гонкам, который пройдет с 17 по 19 марта, будет канадский Квебек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что FIS провела несколько совещаний с четырьмя международными федерациями, которые выразили заинтересованность в проведении соревнований. Ранее сообщалось, что претендентами на организацию финала Кубка мира являются шведский Эстерсунд и норвежский Тронхейм.
Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен 9 декабря представил вторую часть доклада о допинговой ситуации в России, это повлекло за собой перенос международных соревнований: этапа Кубка мира по биатлону из Тюмени, юношеского чемпионата мира по биатлону из Острова Псковской области, а также чемпионата мира по бобслею и скелетону из Сочи, этапа Кубка мира по конькобежному спорту из Челябинска.
Финал Кубка мира в Тюмени должен был пройти с 16 по 19 марта.