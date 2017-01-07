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Финский Контиолахти примет перенесенный из Тюмени этап КМ по биатлону

Спорт
7 января, 19:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, января. /ТАСС
Союз биатлонистов отказался от проведения этапа в конце декабря
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© EPA/FILIP SINGER

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Восьмой этап Кубка мира по биатлону сезона-2016/17, перенесенный из Тюмени, пройдет в финском Контиолахти. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Союз биатлонистов России (СБР) в конце декабря отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени.

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"После недавнего решения перенести этап из Тюмени IBU выбрал новое место проведения восьмого этапа, - говорится в сообщении. - Он пройдет в финском Контиолахти".

Этап Кубка мира в Контиолахти пройдет с 6 по 12 марта 2017 года. 

Ранее IBU объявил о том, что словацкий Осрблье примет юниорский чемпионат мира - 2017 по биатлону вместо российского Острова Тверской области. 

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен 9 декабря представил заключительную часть доклада о допинговых нарушениях в России. После этого IBU получил от комиссии агентства список из 31 биатлониста, которые подозреваются в употреблении запрещенных веществ, и принял решение открыть дела в отношении СБР и 29 спортсменов, а также отстранить от международных соревнований Яну Романову и Ольгу Вилухину.

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