Финский Контиолахти примет перенесенный из Тюмени этап КМ по биатлону

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Восьмой этап Кубка мира по биатлону сезона-2016/17, перенесенный из Тюмени, пройдет в финском Контиолахти. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Союз биатлонистов России (СБР) в конце декабря отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени.

"После недавнего решения перенести этап из Тюмени IBU выбрал новое место проведения восьмого этапа, - говорится в сообщении. - Он пройдет в финском Контиолахти".

Этап Кубка мира в Контиолахти пройдет с 6 по 12 марта 2017 года.

Ранее IBU объявил о том, что словацкий Осрблье примет юниорский чемпионат мира - 2017 по биатлону вместо российского Острова Тверской области.

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен 9 декабря представил заключительную часть доклада о допинговых нарушениях в России. После этого IBU получил от комиссии агентства список из 31 биатлониста, которые подозреваются в употреблении запрещенных веществ, и принял решение открыть дела в отношении СБР и 29 спортсменов, а также отстранить от международных соревнований Яну Романову и Ольгу Вилухину.