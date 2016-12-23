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Вопрос о переносе ЧМ-2021 по биатлону из России будет обсуждаться следующем конгрессе IBU

Спорт
23 декабря, 2:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС
Глава Союза биатлонистов Норвегии считает, что чемпионат мира проводить в России нельзя
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©  Евгений Тумашов/ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Вопрос переноса чемпионата мира по биатлону 2021 года, который должен пройти в Тюмени, будет рассмотрен на следующем конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом сообщил глава Союза биатлонистов Норвегии Эрленд Шлоквик, слова которого приводит норвежская газета Framtid i Nord.

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"Я считаю, что неправильно проводить чемпионат мира в России. Этот вопрос будет обсуждаться на следующем конгрессе. Спешить некуда", - сказал Шлоквик.

22 декабря исполком IBU на основе рекомендаций рабочей группы, которая изучала данные расследования независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) допинговых нарушений в российском спорте, принял решение открыть дела в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и 29 спортсменов. При этом сборные России по биатлону продолжат выступать на международных соревнованиях. СБР отказался от проведения в 2017 году юношеского чемпионата мира в Псковской области и этапа Кубка мира в Тюмени.

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