Вопрос о переносе ЧМ-2021 по биатлону из России будет обсуждаться следующем конгрессе IBU

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Вопрос переноса чемпионата мира по биатлону 2021 года, который должен пройти в Тюмени, будет рассмотрен на следующем конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом сообщил глава Союза биатлонистов Норвегии Эрленд Шлоквик, слова которого приводит норвежская газета Framtid i Nord.

"Я считаю, что неправильно проводить чемпионат мира в России. Этот вопрос будет обсуждаться на следующем конгрессе. Спешить некуда", - сказал Шлоквик.

22 декабря исполком IBU на основе рекомендаций рабочей группы, которая изучала данные расследования независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) допинговых нарушений в российском спорте, принял решение открыть дела в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и 29 спортсменов. При этом сборные России по биатлону продолжат выступать на международных соревнованиях. СБР отказался от проведения в 2017 году юношеского чемпионата мира в Псковской области и этапа Кубка мира в Тюмени.