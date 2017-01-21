Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.01:
$ 59.67
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские биатлонисты выиграли бронзу в эстафете на этапе КМ в Антерсельве

Спорт
21 января, 18:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС
Победу одержала сборная Германии, второй стала команда Норвегии
Поделиться
Материал из 1 страницы
Антон Бабиков

Антон Бабиков

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Сборная России по биатлону в составе Максима Цветкова, Евгения Гараничева, Дмитрия Малышко и Антона Бабикова заняла третье место в эстафетной гонке 4х7,5 км на этапе Кубка мира, который проходит в итальянской Антерсельве.

Смотрите также
Российские биатлонситы
Российские биатлонисты просили добавить в требования к IBU пункт о публикации данных TUE

Спортсмены показали результат 1 час 14 минут 30,8 секунды, использовав на восьми огневых рубежах девять дополнительных патронов. Победила сборная Германии (1:13.57,2; семь патронов), второй стала команда Норвегии (отставание 0,1 секунды; девять патронов).

Лидер российской команды Антон Шипулин пропустил эстафетную гонку, чтобы лучше подготовиться к чемпионату мира, который стартует в австрийском Хохфильцене 9 февраля.

Женская эстафета пройдет 22 января.

Смотрите также

Биатлонистка Акимова: нужно много работать над стрельбой из положения стоя
Немка Хорхлер выиграла масс-старт на этапе КМ по биатлону в Антерсельве
Международный союз биатлонистов даст оценку докладу Макларена

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
Экипаж Эдуарда Николаева
20
Золотой дубль: Карякин и "КамАЗы" покорили ралли "Дакар"
Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду с призом лучшему футболисту 2016 года по версии ФИФА
10
Гала-вечер ФИФА: признание Криштиану Роналду и награда от Исинбаевой
Российские хоккеисты ‒ бронзовые призеры МЧМ-2017
18
Бронзовое утешение: российские хоккеисты заняли третье место на молодежном чемпионате мира
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Боец Росгвардии упал на пути на Кольцевой линии московского метро
2
Марин Ле Пен призвала страны ЕС последовать примеру Великобритании и США
3
Топилин: реальные пенсии в ближайшие три года будут снижаться
4
Шесть Ту-22М3 нанесли удар по объектам боевиков в Сирии
5
Дональд и Меланья Трамп исполнили танец на балу в честь инаугурации
6
Песков: вопросы санкций и сокращения ядерных вооружений РФ и США едва ли можно увязывать
7
Вторая половина президента: как живут первые леди Соединенных Штатов
Темы дня
Реклама