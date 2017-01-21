Российские биатлонисты выиграли бронзу в эстафете на этапе КМ в Антерсельве

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МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Сборная России по биатлону в составе Максима Цветкова, Евгения Гараничева, Дмитрия Малышко и Антона Бабикова заняла третье место в эстафетной гонке 4х7,5 км на этапе Кубка мира, который проходит в итальянской Антерсельве.
Спортсмены показали результат 1 час 14 минут 30,8 секунды, использовав на восьми огневых рубежах девять дополнительных патронов. Победила сборная Германии (1:13.57,2; семь патронов), второй стала команда Норвегии (отставание 0,1 секунды; девять патронов).
Лидер российской команды Антон Шипулин пропустил эстафетную гонку, чтобы лучше подготовиться к чемпионату мира, который стартует в австрийском Хохфильцене 9 февраля.
Женская эстафета пройдет 22 января.