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Газзаев: решение МОК лишить Лебедеву медалей ОИ выглядит как попытка опорочить РФ

Спорт
25 января, 19:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи считает, что обвинения в адрес российских спортсменов до сих пор не выглядят юридически обоснованными.
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Татьяна Лебедева

Татьяна Лебедева

© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев считает, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) о лишении двух серебряных медалей Олимпийских игр 2008 года в Пекине российской легкоатлетки Татьяны Лебедевой выглядит очередной попыткой опорочить Россию как великую спортивную державу, если не будет доказано, что спортсменка сознательно принимала допинг. Об этом он заявил ТАСС.

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В среду пресс-служба МОК сообщила о том, что после перепроверки допинг-проб в пробе Лебедевой было обнаружено запрещенное вещество туринабол. На Играх-2008 она показала второй результат в прыжках в длину и в тройном прыжке.

"В случае, если будет доказано, что наша спортсменка сознательно принимала допинг - я поддержу решение МОК. Однако в свете событий последних лет все это выглядит как очередная попытка опорочить Россию как великую спортивную державу", - заявил Газзаев. 

По его мнению, это выгодно прежде всего тем, кто хочет лишить Россию чемпионата мира по футболу 2018 года. "Сразу после того, как мы получили право на проведение мирового первенства, многие международные спортивные чиновники начали постепенно подогревать нездоровый ажиотаж европейской и американской общественности в отношении допинга в России. И чем ближе 2018 год, тем сильнее будет антидопинговая истерика", - отметил депутат.

Газзаев считает, что обвинения в адрес российских спортсменов до сих пор не выглядят юридически обоснованными. "Не представлено ни одного внятного доказательства, однако западное мнение о России как о "допинговой державе" почти сформировано", - констатировал парламентарий.

В связи с этим депутат считает важным "научиться давать ответ не только спортивными результатами, но и в информационных битвах, в том числе и в правовом поле". "Мы должны бороться за каждого "чистого" российского спортсмена", - заключил Газзаев.

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