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Напарник Болта подаст апелляцию на решение МОК о лишении золота ОИ-2008

Спорт
26 января, 4:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Неста Картер, в организме которого был обнаружен туринабол, бежал первый этап в победной для сборной Ямайки эстафете 4х100 м на Играх в Пекине
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Ямайский легкоатлет Неста Картер

Ямайский легкоатлет Неста Картер

© EPA/ROBERT GHEMENT

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Спринтер Неста Картер подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) лишить сборную Ямайки золотой медали Олимпийских игр 2008 года в Пекине в эстафете 4x100 м. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на адвоката спортсмена Стюарта Стимпсона.

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"Господин Картер намерен обжаловать данное решение в CAS", - сказал Стимпсон.

После перепроверки допинг-пробы Картера с Олимпиады-2008 в его организме было обнаружено запрещенное вещество туринабол. В эстафете Картер бежал первый этап. Сборная Ямайки в составе Картера, Усэйна Болта, Майкла Фрэйтера и Асафы Пауэлла дисквалифицирована и лишена золотых медалей. Второй в эстафете на ОИ-2008 финишировала сборная Тринидада и Тобаго, третьей команда Великобритании, четвертой - сборная Японии.

На счету Картера также золото в эстафете 4x100 м на Олимпийских Играх 2012 года в Лондоне.

Болт с учетом победы в эстафете 4x100 на ОИ-2008 является девятикратным олимпийским чемпионом, 11-кратным чемпионом мира, а также рекордсменом мира на дистанциях 100 и 200 метров. После аннулирования результатов в эстафете Болт перестал делить первое место по количеству золотых медалей среди легкоатлетов.

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