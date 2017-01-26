Напарник Болта подаст апелляцию на решение МОК о лишении золота ОИ-2008

Вице-чемпионка ОИ-2012 кенийка Кипьего стала гражданкой СШАСпорт 26 января, 5:11
Мадлен Олбрайт готова стать мусульманкой в пику иммиграционной политике ТрампаМеждународная панорама 26 января, 4:53
Напарник Болта подаст апелляцию на решение МОК о лишении золота ОИ-2008Спорт 26 января, 4:48
Эксперт: скандал вокруг Фийона отразится на его предвыборной программеМеждународная панорама 26 января, 4:25
Конгресс США может весной выделить деньги на строительство стены на границе с МексикойМеждународная панорама 26 января, 3:35
"Монако" сыграет с ПСЖ в финале Кубка французской лиги по футболуСпорт 26 января, 2:39
Индекс Dow Jones обновил исторический максимумЭкономика и бизнес 26 января, 2:04
Rai: число погибших при сходе лавины в Италии возросло до 29Происшествия 26 января, 2:03
Французский футболист Эвра официально стал игроком "Марселя"Спорт 26 января, 1:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Спринтер Неста Картер подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) лишить сборную Ямайки золотой медали Олимпийских игр 2008 года в Пекине в эстафете 4x100 м. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на адвоката спортсмена Стюарта Стимпсона.
"Господин Картер намерен обжаловать данное решение в CAS", - сказал Стимпсон.
После перепроверки допинг-пробы Картера с Олимпиады-2008 в его организме было обнаружено запрещенное вещество туринабол. В эстафете Картер бежал первый этап. Сборная Ямайки в составе Картера, Усэйна Болта, Майкла Фрэйтера и Асафы Пауэлла дисквалифицирована и лишена золотых медалей. Второй в эстафете на ОИ-2008 финишировала сборная Тринидада и Тобаго, третьей команда Великобритании, четвертой - сборная Японии.
На счету Картера также золото в эстафете 4x100 м на Олимпийских Играх 2012 года в Лондоне.
Болт с учетом победы в эстафете 4x100 на ОИ-2008 является девятикратным олимпийским чемпионом, 11-кратным чемпионом мира, а также рекордсменом мира на дистанциях 100 и 200 метров. После аннулирования результатов в эстафете Болт перестал делить первое место по количеству золотых медалей среди легкоатлетов.