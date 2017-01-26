Напарник Болта подаст апелляцию на решение МОК о лишении золота ОИ-2008

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Спринтер Неста Картер подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) лишить сборную Ямайки золотой медали Олимпийских игр 2008 года в Пекине в эстафете 4x100 м. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на адвоката спортсмена Стюарта Стимпсона.

"Господин Картер намерен обжаловать данное решение в CAS", - сказал Стимпсон.

После перепроверки допинг-пробы Картера с Олимпиады-2008 в его организме было обнаружено запрещенное вещество туринабол. В эстафете Картер бежал первый этап. Сборная Ямайки в составе Картера, Усэйна Болта, Майкла Фрэйтера и Асафы Пауэлла дисквалифицирована и лишена золотых медалей. Второй в эстафете на ОИ-2008 финишировала сборная Тринидада и Тобаго, третьей команда Великобритании, четвертой - сборная Японии.

На счету Картера также золото в эстафете 4x100 м на Олимпийских Играх 2012 года в Лондоне.

Болт с учетом победы в эстафете 4x100 на ОИ-2008 является девятикратным олимпийским чемпионом, 11-кратным чемпионом мира, а также рекордсменом мира на дистанциях 100 и 200 метров. После аннулирования результатов в эстафете Болт перестал делить первое место по количеству золотых медалей среди легкоатлетов.