Агент: ФИФА приняла правильное решение по "делу Азмуна"

МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Палата по разрешению споров Международной федерации футбола (ФИФА) приняла правильное решение, отклонив требования казанского "Рубина" в деле о переходе иранского игрока Сердара Азмуна в "Ростов". Об этом ТАСС сообщил агент нападающего Мехди Хагитали.

В четверг пресс-служба компании "Лигал Спорт", которая занимается юридическими делами Азмуна, сообщила, что ФИФА отклонила требования "Рубина" в полном объеме. Палата по разрешению споров ФИФА установила, что при расторжении контракта футболистом нарушений допущено не было, а также обязала казанский клуб выплатить задолженности по контракту.

"ФИФА приняла правильное решение, которое полностью нас устраивает. Мы счастливы, хотя я не сомневался, что все закончится именно так. Теперь Азмун может сосредоточиться на выступлении в России, не отвлекаясь ни на что", - сказал Хагитали.

"В "Ростове" Азмун счастлив, ему очень нравится работать с тренером. О переходе ни в какой клуб он не думает", - добавил агент, отвечая на вопрос о будущем игрока.

"Ростов" взял в годичную аренду Азмуна у "Рубина" летом 2015 года. Нападающий заявлял, что его контракт содержал опцию выкупа прав "Ростовом", но "Рубин" не стал отдавать игрока. Тогда Азмун самовольно покинул расположение казанцев и подписал контракт с ростовским клубом.

"Рубин" пожаловался на Азмуна в Российский футбольный союз (РФС) и Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ), которые позже разрешили игроку выступать за "Ростов". Также казанцы обратились с иском в Спортивный арбитражный суд, который запрос отклонил. С июня 2016 года данное дело рассматривало ФИФА.