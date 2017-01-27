ВФЛА ждет объяснений от спортсменов, снявшихся с "Оренбургской мили"

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) направила запросы на получение объяснительных от спортсменов, снявшихся с турнира "Оренбургская миля". Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор организации Александр Паркин.

Ранее в СМИ появилась информация, что несколько спортсменов снялись с соревнований, проходивших 21 января, узнав о приезде допинг-офицеров. ВФЛА проводит служебное расследование по данному инциденту.

"Фамилии снявшихся известны, но сейчас надо завершить расследование, - сказал Паркин. - Мы направили соответствующие запросы в те организации, которые командировали спортсменов, чтобы они получили от легкоатлетов объяснения. Если там были какие-либо медицинские показания, по которым спортсмены снялись, это один вопрос. Сейчас надо просто разобраться, а не обвинять кого-то".

"А то мы начнем обвинять, а потом выяснится, к примеру, что в ходе тренировки тот или иной спортсмен получил травму, и у него есть справка от врача. Случаи бывают всякие. Поэтому выводы будем делать только после получения всех объяснений", - подчеркнул исполнительный директор ВФЛА.

Турнир "Оренбургская миля" - этап Зимнего легкоатлетического тура ВФЛА. В программу соревнований входят забеги на 60, 400, 800 метров, одну милю (1609 метров), 60 метров с барьерами и 2000 метров с препятствиями.