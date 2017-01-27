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Люкман Адамс подал заявку в IAAF на индивидуальный допуск к стартам

Спорт
27 января, 18:53 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина
Кроме Адамса, заявки подали серебряный призер чемпионата мира среди юношей 2013 года в беге на 800 метров Константин Толоконников и ходок Василий Мизинов
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Люкман Адамс

Люкман Адамс

© EPA/FRANCK ROBICHON

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Чемпион мира 2014 года в закрытых помещениях в тройном прыжке Люкман Адамс подал заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) для получения разрешения на участие в международных соревнованиях в статусе нейтрального спортсмена. Об этом ТАСС сообщила референт по международным вопросам Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Мария Трущенкова.

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Кроме Адамса, заявки подали серебряный призер чемпионата мира среди юношей 2013 года в беге на 800 метров Константин Толоконников и ходок Василий Мизинов.

"Индивидуальные заявки в IAAF подали Толоконников Константин, Мизинов Василий и Люкман Адамс", - сообщила Трущенкова.

Ранее соответствующие заявки в IAAF направили ряд других российских спортсменов, в числе которых олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в высоту Иван Ухов, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в прыжках в высоту Светлана Школина, чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Кучина и победительница зимних чемпионатов мира (2014) и Европы (2015) Екатерина Конева, специализирующаяся в тройном прыжке.

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Тренер: процесс рассмотрения заявки Кучиной в IAAF не прекращался

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