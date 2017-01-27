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Усэйн Болт вернул золотую медаль с Олимпиады-2008

Спорт
27 января, 22:30 дата обновления: 27 января, 22:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Ранее МОК аннулировал результат сборной Ямайки в эстафете 4x100 м из-за положительного допинг-теста Несты Картера
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Майкл Фрэйтер, Усэйн Болт, Асафа Пауэлл и Неста Картер (слева направо) на ОИ-2008

Майкл Фрэйтер, Усэйн Болт, Асафа Пауэлл и Неста Картер (слева направо) на ОИ-2008

© EPA/FRANCK ROBICHON

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Ямайский спринтер Усэйн Болт заявил, что вернул золотую медаль с Олимпийских игр 2008 года в Пекине, которую он завоевал в эстафете 4x100 м в составе национальной сборной, из-за положительного допинг- теста партнера по команде Несты Картера. Об этом сообщает Reuters.

"Конечно неприятно, что я должен вернуть свою медаль, но это требование Международного олимпийского комитета. Поэтому я уже вернул медаль", - заявил Болт.

В среду Международной Олимпийский комитет (МОК) аннулировал результат команды Ямайки в эстафете 4x100 м, завоевавшей золотые медали, из-за положительного допинг-теста Несты Картера, в анализах которого был обнаружен метилгексанамин. Позднее стало известно, что Картер подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение МОК.

Болт с учетом победы в эстафете 4x100 на ОИ-2008 является девятикратным олимпийским чемпионом, 11-кратным чемпионом мира, а также рекордсменом мира на дистанциях 100 и 200 метров. После аннулирования результатов в эстафете Болт перестал делить первое место по количеству золотых медалей среди легкоатлетов с американским спринтером Карлом Льюисом и финским бегуном Нурми Пааво, на счету которых по девять медалей..

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