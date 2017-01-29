Российские фигуристы завоевали шесть медалей на чемпионате Европы

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МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российские фигуристы завоевали две золотые, две серебряные и две бронзовые медали на чемпионате Европы, который в субботу завершился в чешской Остраве.
В соревнованиях спортивных пар победили Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Евгения Медведева завоевала золото у одиночниц, Анна Погорилая была второй. В субботу в танцах на льду бронзу выиграли Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, а Максим Ковтун и Михаил Коляда завоевали серебро и бронзу соответственно в соревнованиях мужчин-одиночников.
На прошлом чемпионате Европы в Братиславе в активе россиян было семь медалей (два золота, серебро и четыре бронзы).
Следующее первенство Европы в 2018 году должно пройти в Москве.