Российские фигуристы завоевали шесть медалей на чемпионате Европы

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российские фигуристы завоевали две золотые, две серебряные и две бронзовые медали на чемпионате Европы, который в субботу завершился в чешской Остраве.

В соревнованиях спортивных пар победили Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Евгения Медведева завоевала золото у одиночниц, Анна Погорилая была второй. В субботу в танцах на льду бронзу выиграли Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, а Максим Ковтун и Михаил Коляда завоевали серебро и бронзу соответственно в соревнованиях мужчин-одиночников.

На прошлом чемпионате Европы в Братиславе в активе россиян было семь медалей (два золота, серебро и четыре бронзы).

Следующее первенство Европы в 2018 году должно пройти в Москве.