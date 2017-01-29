Фигурист Самарин видит в Фернандесе соперника и не считает правильным восхвалять его

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ОСТРАВА /Чехия/, 29 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Российский фигурист Александр Самарин считает, что ему не следует восхвалять пятикратного чемпиона Европы Хавьера Фернандеса. Об этом Самарин сказал журналистам.
На чемпионате Европы в Остраве Фернандес выиграл пятый титул подряд, а 18-летний дебютант Самарин стал восьмым.
"Тренировки как тренировки, Фернандес - такой же человек, как и все остальные. Как спортсмен он много работал, многого добился своим трудом и потом. Но я не должен восхвалять его, иначе я до конца так и останусь под ним. Поэтому он для меня такой же соперник и конкурент, как и все остальные", - сказал Самарин.
Второе и третье место на турнире заняли россияне - Максим Ковтун и Михаил Коляда соответственно.