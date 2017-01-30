Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу

Сотрудники ТАСС получили награды МЧС РоссииНовости агентства 30 января, 17:03
"Зенит" планирует провести на новом стадионе три матча в апреле и маеСпорт 30 января, 17:02
Сорокин: все потенциальные угрозы перед ЧМ-2018 приняты в расчетСпорт 30 января, 16:58
Футболист Панченко покинул сбор "Динамо" и пропустит товарищеский матчСпорт 30 января, 16:55
Четыре игрока КХЛ вызваны в сборную Швеции на домашний этап ЕвротураСпорт 30 января, 16:48
Президент ХК "Салават Юлаев": вопрос смены тренерского штаба клуба не рассматривалсяСпорт 30 января, 16:43
Власти Кубани ведут поиск инвесторов для краснодарского волейбольного клуба "Динамо"Спорт 30 января, 16:38
Сорокин: ФИФА сократила требования по количеству гостиниц во время проведения ЧМ-2018Спорт 30 января, 16:33
Сорокин не сомневается, что все стадионы ЧМ-2018 по футболу будут сданы в срокСпорт 30 января, 16:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до чемпионата мира по футболу 2018 года открытием стелы с часами. В открытии стелы приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб и олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, посол Екатеринбурга на ЧМ-2018 Ирина Зильбер, сообщили сегодня в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.
"Сегодня мы начинаем обратный отсчет 500 дней до начала чемпионата мира по футболу в России. Екатеринбургу выпала честь быть в гуще событий, принимать матчи группового этапа чемпионата. Безусловно, для всех уральских болельщиков это станет большим праздником и подарком. Запуск часов обратного отсчета - настоящий футбольный праздник для всех жителей нашего города, они станут новой достопримечательностью города и местом встреч", - цитирует департамент слова Куйвашева.
Часы обратного отсчета выполнены в стилистике ЧМ-2018. На стеле размещено изображение главного трофея чемпионата и герб города, принимающего соревнования. "Часы оснащены цифровым таймером с календарем в виде судейской таблички, также в их корпус встроен Wi-fi-роутер и фотокамера. Любой желающий может сделать фотографию на фоне набережной реки Исеть", - отметили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.
Рядом с часами горожане смогли проверить свои знания в викторине на футбольную тему, сразиться в настольный футбол и другие игры. Сразу после торжественной церемонии все желающие смогли поучаствовать во флешмобе "500 дней до Мундиаля" - горожане выстроились в виде числа "500".
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде и Самаре. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа турнира.