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Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу

Спорт
30 января, 15:58 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 30, января. /ТАСС
Сразу после торжественной церемонии все желающие смогли поучаствовать во флешмобе "500 дней до Мундиаля"
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Торжественное мероприятие "500 дней до чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России" в историческом сквере на плотине реки Исеть, где установили часы обратного отчета до ЧМ 2018
Торжественное мероприятие "500 дней до чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России" в историческом сквере на плотине реки Исеть, где установили часы обратного отчета до ЧМ 2018
Торжественное мероприятие "500 дней до чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России" в историческом сквере на плотине реки Исеть, где установили часы обратного отчета до ЧМ 2018
© Донат Сорокин/ТАСС
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб и олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ирина Зильбер (справа налево)
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб и олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ирина Зильбер (справа налево)
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб и олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ирина Зильбер (справа налево)
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
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Торжественное мероприятие "500 дней до чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России" в историческом сквере на плотине реки Исеть, где установили часы обратного отчета до ЧМ 2018
© Донат Сорокин/ТАСС
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб и олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ирина Зильбер (справа налево)
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до чемпионата мира по футболу 2018 года открытием стелы с часами. В открытии стелы приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб и олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, посол Екатеринбурга на ЧМ-2018 Ирина Зильбер, сообщили сегодня в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

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"Сегодня мы начинаем обратный отсчет 500 дней до начала чемпионата мира по футболу в России. Екатеринбургу выпала честь быть в гуще событий, принимать матчи группового этапа чемпионата. Безусловно, для всех уральских болельщиков это станет большим праздником и подарком. Запуск часов обратного отсчета - настоящий футбольный праздник для всех жителей нашего города, они станут новой достопримечательностью города и местом встреч", - цитирует департамент слова Куйвашева.

Часы обратного отсчета выполнены в стилистике ЧМ-2018. На стеле размещено изображение главного трофея чемпионата и герб города, принимающего соревнования. "Часы оснащены цифровым таймером с календарем в виде судейской таблички, также в их корпус встроен Wi-fi-роутер и фотокамера. Любой желающий может сделать фотографию на фоне набережной реки Исеть", - отметили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

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Рядом с часами горожане смогли проверить свои знания в викторине на футбольную тему, сразиться в настольный футбол и другие игры. Сразу после торжественной церемонии все желающие смогли поучаствовать во флешмобе "500 дней до Мундиаля" - горожане выстроились в виде числа "500".

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде и Самаре. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа турнира.

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ЧМ-2018 по футболу Российский футбол Кубок конфедераций-2017
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