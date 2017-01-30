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"Футбольные часы" в Волгограде начали обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018

Спорт
30 января, 18:21 UTC+3 ВОЛГОГРАД /Корр. ТАСС, Игорь Каленич
В часах 500 мячей, и каждый день одним мячом будет становиться меньше
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© Дмитрий Рогулин/ТАСС

ВОЛГОГРАД, 30 января. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Волгоград, один из 11 российских городов, где летом 2018 года состоятся матчи чемпионата мира по футболу, "футбольными часами" начал обратный отсчет 500 дней до турнира.

"В рамках форума городских волонтеров сегодня в Волгограде был запущен арт-объект - своеобразные песочные часы с футбольными мячами. Так как роль песка в этих часах играют сувенирные футбольные мячи, поэтому их можно назвать "футбольными часами", - сказала ТАСС глава комитета молодежной политики Волгоградской области, олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Елена Слесаренко.

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Она уточнила, что в часах 500 мячей, и каждый день одним мячом будет становиться меньше. "Эти мячи в качестве сувениров будут вручены лучшим городским волонтерам", - отметила Слесаренко. По ее словам, в команду волонтеров Волгограда войдут две тысячи лучших представителей добровольческого движения. На сегодняшний день кандидатами в городские волонтеры зарегистрированы более 2,5 тыс. человек.

К акции "500 дней до ЧМ-2018" подключились и муниципальные образования региона: в школах Волгоградской области прошло порядка 500 футбольных видеоуроков, разработанных специалистами регионального рекрутингового центра.

Регион готовится к ЧМ-2018

Федеральная и региональная программы подготовки региона к ЧМ-2018 включают 65 мероприятий, напомнили журналистам в пресс-службе губернатора Волгоградской области. По данным областных властей, на сегодняшний день полностью выполнены 11 мероприятий программы. В частности, построены две новые гостиницы, вертолетная площадка для транспортировки экстренных больных, новый пассажирский терминал в волгоградском аэропорту, завершен первый этап реконструкции взлетно-посадочного комплекса.

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В 2017 году предстоит завершить еще 26 объектов, в том числе планируется сдать в эксплуатацию рокадную дорогу, гостиницу "Хилтон Гарден Инн" на проспекте Ленина, три тренировочные площадки, завершить реконструкцию шоссе Авиаторов и другие объекты. Остальные 28 мероприятий дорожной карты подготовки региона к ЧМ-2018 планируется завершить до весны 2018 года.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде и Самаре. Волгоград примет четыре матча группового этапа турнира.

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