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ВФЛА осуждает олимпийцев, отказавшихся вернуть медали после дисквалификации

Спорт
1 февраля, 16:15 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина
По словам главы организации Дмитрия Шляхтина, отказ российских легкоатлетов возвращать олимпийские медали негативным образом отражается на взаимоотношениях ВФЛА с IAAF
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Дмитрий Шляхтин

Дмитрий Шляхтин

© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) считает неправильной позицию спортсменов, отказавшихся возвращать медали Олимпийских игр после дисквалификации. Об этом ТАСС заявил президент организации Дмитрий Шляхтин.

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Ранее руководитель правового управления Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Бриллиантова сообщила ТАСС, что ни один из российских призеров летних Игр 2008 и 2012 гг., лишенных медалей после перепроверки допинг-проб не вернул эти награды.

"Когда спортсмены едут на Олимпийские игры, они подписывают Олимпийскую хартию, - отметил Шляхтин. - Согласно этому документу они обязуются выполнять все требования, условия и законы Олимпиады. Спортсмены подписываются, что являются чистыми атлетами и ни в чем не запятнаны. Поэтому, безусловно, они обязаны вернуть эти медали, если они были пойманы на допинге".

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По его словам, отказ российских легкоатлетов возвращать олимпийские медали негативным образом отражается на взаимоотношениях ВФЛА с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF). "Конечно, отказ спортсменов возвращать медали осложняет отношения с IAAF и рабочей группой, осложняет морально, - добавил глава ВФЛА. - Безусловно, все это неправильно. Если ты попался, если ты пойман, верни медаль и, соответственно, закрой этот вопрос".

МОК после перепроверки допинг-проб во всех видах спорта, начиная с августа, лишил сборную России 13 медалей Игр-2008 и пяти наград Олимпиады 2012 года в Лондоне.

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