ВФЛА осуждает олимпийцев, отказавшихся вернуть медали после дисквалификации

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) считает неправильной позицию спортсменов, отказавшихся возвращать медали Олимпийских игр после дисквалификации. Об этом ТАСС заявил президент организации Дмитрий Шляхтин.

Ранее руководитель правового управления Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Бриллиантова сообщила ТАСС, что ни один из российских призеров летних Игр 2008 и 2012 гг., лишенных медалей после перепроверки допинг-проб не вернул эти награды.

"Когда спортсмены едут на Олимпийские игры, они подписывают Олимпийскую хартию, - отметил Шляхтин. - Согласно этому документу они обязуются выполнять все требования, условия и законы Олимпиады. Спортсмены подписываются, что являются чистыми атлетами и ни в чем не запятнаны. Поэтому, безусловно, они обязаны вернуть эти медали, если они были пойманы на допинге".

По его словам, отказ российских легкоатлетов возвращать олимпийские медали негативным образом отражается на взаимоотношениях ВФЛА с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF). "Конечно, отказ спортсменов возвращать медали осложняет отношения с IAAF и рабочей группой, осложняет морально, - добавил глава ВФЛА. - Безусловно, все это неправильно. Если ты попался, если ты пойман, верни медаль и, соответственно, закрой этот вопрос".

МОК после перепроверки допинг-проб во всех видах спорта, начиная с августа, лишил сборную России 13 медалей Игр-2008 и пяти наград Олимпиады 2012 года в Лондоне.