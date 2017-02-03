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Футболист "Зенита" Ломбертс рассчитывает, что клуб отпустит его летом

Спорт
3 февраля, 11:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Ранее агент бельгийца заявлял, что Ломбертс может покинуть "Зенит" в случае перехода в клуб Бранислава Ивановича
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Николас Ломбертс

Николас Ломбертс

© Вячеслав Евдокимов/"Зенит"

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Защитник петербургского "Зенита" Николас Ломбертс рассчитывает, что клуб позволит ему уйти в летнее трансферное окно. Слова спортсмена приводит портал voetbalkrant.com.

"В клубе мне пообещали, что летом мне позволят уйти в ту команду, в которую захочу, - сказал Ломбертс. - Я рассчитываю, что они сдержат свое обещание".

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Ранее агент 31-летнего бельгийца Сантуш Верхлуст заявлял, что Ломбертс может покинуть "Зенит" в случае перехода в клуб сербского защитника Бранислава Ивановича. В среду "Зенит" объявил, что Иванович заключил контракт с сине-бело-голубыми на 2,5 года. Также этой зимой в СМИ появилась информация, что в Ломбертсе заинтересованы бельгийский "Гент" и турецкий "Бешикташ". Однако позднее Верхзулст заявил, что Ломбертс не покинет команду из Санкт- Петербурга зимой.

Ломбертс выступает за "Зенит" с 2007 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 12 матчей в различных турнирах, не отметившись в них результативными действиями. Контракт бельгийца с петербургским клубом рассчитан до 30 июня текущего года.

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