CAS принял апелляции лыжников Легкова и Белова на отстранение от соревнований

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне принял апелляции от российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова, которые опротестовали решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) отстранить спортсменов от соревнований. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

25 января антидопинговая комиссия FIS оставила в силе временное отстранение олимпийского чемпиона Сочи Легкова и Белова на основании данных из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

Адвокат спортсменов настаивает на том, что представленные комиссией улики не доказывают вину спортсменов, поскольку содержат много противоречивой информации.