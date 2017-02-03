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CAS принял апелляции лыжников Легкова и Белова на отстранение от соревнований

Спорт
3 февраля, 15:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Ранее антидопинговая комиссия FIS оставила в силе временное отстранение лыжников на основании данных из доклада независимой комиссии WADA
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Александр Легков

Александр Легков

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне принял апелляции от российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова, которые опротестовали решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) отстранить спортсменов от соревнований. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

25 января антидопинговая комиссия FIS оставила в силе временное отстранение олимпийского чемпиона Сочи Легкова и Белова на основании данных из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

Адвокат спортсменов настаивает на том, что представленные комиссией улики не доказывают вину спортсменов, поскольку содержат много противоречивой информации.

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