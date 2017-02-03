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Комиссия спортсменов МОК выступила с заявлением по допуску иностранцев на турниры в США

Спорт
3 февраля, 17:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Комиссия поддерживает НОК США в его усилиях по обеспечению ускоренного доступа в США спортсменов и официальных лиц из семи стран, включенных в распоряжения президента Трампа по вопросам иммиграции
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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) выступила с заявлением, в котором обратилась к иностранным спортсменам, на участие которых в соревнованиях в США могут повлиять последние указы президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

В последние дни Трамп подписал ряд указов, предусматривающих ужесточение иммиграционной политики. Один из них ограничивает на 90 дней въезд в страну граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали. Позже правительство США сообщило Национальному олимпийскому комитету (НОК) страны, что указы Трампа не повлияют на участие иностранных спортсменов в соревнованиях на территории страны.

"Комиссия спортсменов МОК поддерживает Олимпийский комитет США (USOC) в его усилиях по обеспечению ускоренного доступа в США спортсменов и официальных лиц из семи стран, включенных в распоряжения президента Трампа по вопросам иммиграции. В духе олимпийских ценностей о дружбе, высоком мастерстве и уважении, наша комиссия верит и выступает за свободные права поездок в тренировочные лагеря и на спортивные соревнования для всех спортсменов и официальных лиц. Мы считаем, что все спортсмены должны рассматриваться на основе равенства, а отсутствие этого никогда не может быть компенсировано. Мы надеемся, что работа между Олимпийским комитетом США и правительством страны принесет решение, которое окажет минимальное воздействие на спортсменов, события и спортивный мир в целом", - говорится в заявлении.

"Комиссия спортсменов МОК была проинформирована о том, что создается процедура для продления виз "пострадавшим" лицам. Для спортсменов и официальных лиц, которые планируют конкурировать на международных соревнованиях в США в течение следующего года, очень важно уведомить USOC, если вы человек, который родился или имеет паспорт из семи стран, попавших в указ. Кроме того, если вы побывали в любой из этих стран с 2011 года, это также важно, чтобы вы обратились к Олимпийскому комитету США. USOC будет работать с Госдепартаментом США, чтобы приложить все усилия для обработки вашей визы", - сообщается в заявлении.

Ранее руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) обратилось в Госдепартамент США с просьбой разъяснить, каким образом новая миграционная политика США повлияет на положение игроков лиги. Международная ассоциация легкоатлетических федераций также попросила гарантий, что новая иммиграционная политика не повлияет на проведение в стране чемпионата мира по легкой атлетике в 2021 году.

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