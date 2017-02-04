Около 20 российских болельщиков посетят полуфинал ЧМ по бенди с финнами

САНДВИКЕН /Швеция/, 4 февраля. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Около 20 болельщиков сборной России будет присутствовать на матче чемпионата мира по хоккею с мячом с командой Финляндии, который пройдет в субботу в шведском Сандвикене. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе российской сборной Евгений Конов.

"На предыдущих матчах здесь было семь-восемь человек. Приедут еще пять-шесть болельщиков из Иркутска. Плюс прибыли четыре болельщика из Архангельска", - сказал он.

Встреча пройдет на "Йоранссон-Арене", начало - 21:00 мск. В другом полуфинале сразятся команды Швеции и Норвегии.

Билеты на полуфиналы стоят от 90 шведских крон (примерно 608 рублей). На финальный поединок, который состоится в воскресенье, билеты будут стоить от 290 крон (примерно 1960 рублей). В центре Сандвикена для болельщиков размещена небольшая фан-зона, где можно попробовать традиционные шведские блюда, приобрести сувениры, послушать живую музыку. Изображение талисмана чемпионата мира - лосенка-хоккеиста - можно встретить чуть ли не на каждой улице города: власти Сандвикена позаботились о том, чтобы символики турнира было как можно больше.

Сборная России встречалась с финнами на групповом этапе, одержав победу со счетом 6:2. В общей сложности команды СССР/России и Финляндии провели между собой 56 матчей. Отечественные хоккеисты одержали 49 побед и потерпели пять поражений, две игры завершились вничью (разница мячей - 356:128).

Самый северный город чемпионатов мира по футболу

Сандвикен находится в 190 км от Стокгольма, население города - чуть больше 20 тысяч человек. Крытый стадион "Йоранссон-Арена", принимающий матчи группы А (высший дивизион чемпионата мира) был построен в 2009 году; его вместимость составляет четыре тысячи зрителей. "Йоранссон- Арена" была названа в честь шведского промышленника 19 века Йорана Фредрика Йоранссона - основателя сталелитейной компании Sandvik.

Помимо матчей по хоккею с мячом, на этом стадионе проводятся концерты - так, здесь выступали Scorpions, Twisted Sister, 50Cent, Брайан Адамс. Стадион является домашним для бендийного клуба "Сандвикен АИК" - девятикратного чемпиона Швеции (больше титулов только у "Вестероса" - 20 и "Уппсалы" - 12). За "Сандвикен АИК" играет капитан сборной России 24-летний полузащитник Алан Джусоев, ранее выступавший за красноярский "Енисей". В составе российской сборной Джусоев четыре раза выигрывал чемпионат мира.

Сандвикен в третий раз принимает чемпионат мира по хоккею с мячом. Впервые это произошло в 1997 году, затем - в 2004-м, то есть еще до постройки "Йоранссон-Арены". Матчи тех турниров проходили на стадионе "Йерваллен", открытом в 1938 году. "Йерваллен" четырежды признавался лучшей бендийной ареной Швеции (приз был учрежден в 1990 году), однако знаменит он не только благодаря хоккею с мячом - в 1958 году здесь состоялись два матча чемпионата мира по футболу: сборная Венгрии (с Йожефом Божиком и Лайошом Тихи в составе) на групповом этапе сначала сыграла вничью с Уэльсом (1:1), а потом разгромила мексиканцев (4:0). Таким образом, Сандвикен - самый северный город в истории футбольных чемпионатов мира.

На "Йерваллене" домашние игры проводит клуб второго дивизиона чемпионата Швеции по футболу "Сандвикен", основанный в 1918 году. Он старше бендийного "Сандвикен АИК" на четыре года.

Матчи группы Б чемпионата мира - 2017 проходили в другом городе - Тролльхеттане (420 км от Стокгольма). Турнир Б завершился 28 января победой сборной Канады. Второе место заняла команда Эстонии, третье - Чехии, четвертое - Нидерландов, пятое - Китая, шестое - Сомали, составленная из сомалийцев, проживающих в Швеции.